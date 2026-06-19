انقلاب تاریخی در مستطیل سبز
جام جهانی ۲۰۲۶ تمام رکوردهای حضور در ورزشگاه را جابهجا کرد
میزبانی مشترک آمریکا، مکزیک و کانادا با ثبت حضور بیش از ۱.۵ میلیون تماشاگر در استادیومها و جذب ۵۴ میلیون بیننده تلویزیونی تنها در بازیهای افتتاحیه، جام جهانی ۲۰۲۶ را به پربازدیدترین تورنمنت تاریخ فوتبال تبدیل کرده است.
به گزارش ایلنا، جام جهانی ۲۰۲۶ به روند تولید اشتیاق بیسابقه خود در میان هواداران ادامه میدهد؛ به طوری که تا تاریخ ۱۷ ژوئن، بیش از ۱.۵ میلیون تماشاگر با حضور در ورزشگاههای آمریکای شمالی مسابقات را از نزدیک تماشا کردهاند. تنها در روز ۱۶ ژوئن یک رکورد بینظیر در تاریخ جام جهانی به ثبت رسید و ۲۸۱,۲۲۳ هوادار در استادیومها حاضر شدند. نبرد جذاب آرژانتین و الجزایر در کانزاسسیتی ظرفیت کامل ورزشگاه یعنی ۶۹,۰۴۵ نفر را پر کرد و تقابل فرانسه و سنگال در نیویورک/نیوجرسی نیز ۸۰,۵۴۵ تماشاگر را به استادیوم کشاند. علاوه بر این، دیدارهای نروژ مقابل عراق و اتریش برابر اردن نیز بیش از ۹۸ درصد از ظرفیت ورزشگاهها را به خود اختصاص دادند.
آمار نجومی و تاریخی یانکیها در قاب جادویی
دیدار افتتاحیه تیم ملی آمریکا مقابل پاراگوئه به پربینندهترین مسابقه فوتبال تاریخ تلویزیون این کشور تبدیل شد و ۲۷.۵ میلیون بیننده را به خود اختصاص داد. شبکه FOX با جذب ۱۸ میلیون بیننده، پربینندهترین بازی تاریخ جام جهانی را در شبکههای انگلیسیزبان آمریکا ثبت کرد. شبکه Telemundo نیز مایلاستون دیگری را رقم زد و با ۹.۵ میلیون بیننده، پربینندهترین بازی تیم ملی آمریکا در تاریخ مسابقات جام جهانی را در شبکههای اسپانیاییزبان به نمایش گذاشت.
مکزیک و کانادا موتور محرک رشد منطقه
بازی افتتاحیه تیم ملی مکزیک نیز به طور میانگین ۲۳.۴ میلیون بیننده داشت تا به پربینندهترین بازی جام جهانی این کشور در قرن بیست و یکم تبدیل شود. سهم خارقالعاده ۷۲.۱ درصدی از بازار بدین معناست که از هر چهار بیننده تلویزیونی در مکزیک، نزدیک به سه نفر نظارهگر اولین بازی التری در جام جهانی بودند. کانادا نیز آمار بسیار قدرتمندی از خود به جا گذاشت و به طور میانگین ۳.۱ میلیون بیننده را جذب کرد تا این مسابقه به سومین بازی پربیننده تیم ملی مردان کانادا در جامهای جهانی قرن حاضر تبدیل شود.
روزهای داغتر و رکوردهای بزرگتر در راه است
با توجه به اینکه مسابقات مرحله گروهی همچنان در حال برگزاری است، رکوردهای حضور در ورزشگاه و تعداد بینندههای تلویزیونی باز هم میتوانند جابهجا شوند. کشورهای میزبان همچنان به عنوان موتور محرک اصلی این تورنمنت عمل میکنند و تقابلهای بزرگ با حضور بازیکنان نامدار جهان در کنار مسابقات حساس مرحله حذفی، قطعاً با ادامه بازیها در ماه جولای تماشاگران و بینندههای بیشتری را به خود جذب خواهند کرد.