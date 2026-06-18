افشای راز اشکهای مسی: به حریم خصوصی احترام بگذارید
اشکهای لیونل مسی پس از گلزنی در دیدار برابر الجزایر و صحبتهای احساسی او پس از پایان مسابقه، موجی از گمانهزنیها درباره وضعیت سلامتی پدرش، خورخه مسی، به راه انداخت.
به گزارش ایلنا، خانواده کاپیتان تیم ملی آرژانتین با انتشار بیانیهای اعلام کردند که خورخه مسی در حال طی کردن روند درمان و بهبودی است و از رسانهها و افکار عمومی خواستند به حریم خصوصی خانواده احترام بگذارند.
در بخشی از این بیانیه آمده است:
«خورخه در حال بهبودی است و از همه میخواهیم به حریم خصوصی خانواده ما احترام بگذارند.»
واکنش به شایعات گسترده
خانواده مسی همچنین نسبت به انتشار اخبار تأییدنشده در روزهای اخیر واکنش نشان دادند و تأکید کردند تنها نزدیکان خانواده از جزئیات واقعی وضعیت خورخه مسی اطلاع دارند.
در ادامه بیانیه آمده است:
«خورخه تحت مراقبت پزشکان قرار دارد و روند بهبودی خود را دنبال میکند. در ساعات اخیر اطلاعات و شایعات مختلفی منتشر شده که بسیاری از آنها صحت ندارند. تنها اعضای نزدیک خانواده از شرایط واقعی او مطلع هستند و هرگونه اطلاعاتی که از منابع غیررسمی منتشر شود، قابل استناد نیست.»
نگرانی پس از اشکهای لیونل
پس از هتتریک لیونل مسی در پیروزی آرژانتین مقابل الجزایر، تصاویر احساسی او در زمین مسابقه و صحبتهایش درباره مسائل شخصی خارج از فوتبال، باعث شد شایعاتی درباره وضعیت پدرش در رسانهها و شبکههای اجتماعی منتشر شود.
همین موضوع خانواده مسی را وادار کرد تا برای پایان دادن به گمانهزنیها، موضع رسمی خود را اعلام کنند.
قدردانی از حمایت هواداران
خانواده مسی در پایان پیام خود از ابراز محبت و نگرانی هواداران تشکر کردند و خواستار برخورد مسئولانه با این موضوع شدند.
در بخش پایانی بیانیه آمده است:
«از تمامی پیامهای محبتآمیز و حمایتهایی که در این روزها دریافت کردهایم سپاسگزاریم. امیدواریم حریم خصوصی خورخه و خانوادهاش در این دوران حفظ شود. هرگونه اطلاعرسانی جدید در زمان مناسب و از طریق کانالهای رسمی منتشر خواهد شد.»