دزابر: مقابل رونالدو و پرتغال بدون ترس بازی کردیم

به گزارش ایلنا، سباستین دزابر، سرمربی کنگو، پس از پایان مسابقه از عملکرد شاگردانش ابراز رضایت کرد و این نتیجه را «گامی تاریخی» برای فوتبال کشورش دانست. کنگو که پس از ۵۲ سال به جام جهانی بازگشته، با گل یوان ویسا موفق شد نخستین گل و نخستین امتیاز تاریخ خود در ادوار جام جهانی را به دست آورد.

دزابر در نشست خبری پس از بازی گفت: «این یک گام رو به جلو برای ماست؛ اینکه نخستین گل و نخستین امتیاز کشورمان را در جام جهانی به دست آوردیم. مقابل تیم قدرتمندی مثل پرتغال هر چه داشتیم در زمین گذاشتیم و از این نتیجه بسیار خوشحالیم.»

سرمربی کنگو همچنین از روحیه جنگندگی بازیکنانش تمجید کرد و تأکید داشت که تیمش بدون ترس مقابل ستاره‌هایی مانند کریستیانو رونالدو به میدان رفت. او پیش از مسابقه نیز گفته بود که بازیکنانش برای بیش از ۱۰۰ میلیون کنگویی بازی می‌کنند و با شجاعت وارد زمین خواهند شد.

در این مسابقه پرتغال خیلی زود با گل ژوائو نوس پیش افتاد، اما یوان ویسا در واپسین لحظات نیمه نخست کار را به تساوی کشاند تا یکی از شگفتی‌های هفته اول جام جهانی ۲۰۲۶ رقم بخورد. پرتغال با وجود مالکیت بالای توپ نتوانست برتری خود را حفظ کند و کنگو حتی در برخی دقایق به گل دوم نیز نزدیک شد.

با این تساوی، کنگو امیدهای خود برای صعود از گروه K را زنده نگه داشت و حالا شاگردان دزابر با اعتماد به نفس بیشتری به دیدارهای بعدی مقابل ازبکستان و کلمبیا فکر خواهند کرد.

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