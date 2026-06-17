به گزارش ایلنا، هفتمین روز از رقابت‌های فوتبال جام جهانی 2026، از ساعت 7:30 صبح امروز با برگزاری دومین دیدار از گروه J پیگیری شد که اتریش با نتیجه 3 بر یک اردن را شکست داد.

در این دیدار که در ورزشگاه لی‌وایز سان‌فرانسیسکو در آمریکا برگزار شد، ابتدا اتریش با شوت زیبای «رومانو اشمید» در دقیقه 21 پیش افتاد و نیمه اول را با برد به رختکن رفت.

در دقیقه 50، «علی علوان» با شوتی که از درون محوطه جریمه زد، کار را برای اردن به تساوی کشاند، اما این پایان کار نبود؛ چرا که «یزان العرب» مدافع اردن در دقیقه 76 برای اتریش گلزنی کرد و پنالتی دقیقه 12+90 آرناتوویچ نتیجه را 3 بر یک کرد.

اتریش در دقیقه 72 نیز به گل رسیده بود، اما داور مسابقه به کمک VAR آن را مردود اعلام کرد و معتقد بود بازیکن این تیم با دست به توپ ضربه زده است.

در بازی امروز «مارسل سابیتزر» هافبک سرشناس اتریش تنها بازیکنی بود که کارت زرد گرفت.

این نتیجه در حالی رقم خورد که اردن اولین حضورش در جام جهانی را تجربه می‌کند و به عنوان دومین تیم آسیایی شکست در جام جهانی 2026 را پذیرفت. عراق اولین تیم آسیایی بود که بامداد امروز 4 بر یک به نروژ باخت.

اتریش با این برد 3 امتیازی شد و به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به آرژانتین، در رده دوم گروه J قرار گرفت. در دیگر مسابقه این گروه تیم آرژانتین بامداد امروز 3 بر صفر الجزایر را شکست داده بود.

انتهای پیام/