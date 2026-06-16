تیائو: برابر فرانسه شایسته نتیجه بهتری بودیم

به گزارش ایلنا، پاپ تیائو، سرمربی سنگال، در نشست خبری پس از بازی اظهار داشت: «در نیمه نخست بازی بسیار خوبی ارائه دادیم و توانستیم برای فرانسه مشکلات زیادی ایجاد کنیم. برابر یکی از مدعیان قهرمانی بازی کردیم و بازیکنانم شخصیت بالایی از خود نشان دادند.»

وی با اشاره به فرصت‌های از دست رفته تیمش افزود: «در چنین مسابقاتی باید از موقعیت‌ها استفاده کنید. مقابل تیمی با کیفیت فرانسه، هر اشتباه بهای سنگینی دارد و آنها از فرصت‌های خود بهترین استفاده را کردند.»

سرمربی سنگال همچنین از عملکرد بازیکنان جوان تیمش تمجید کرد و تأکید داشت که این شکست نباید باعث ناامیدی شود. او گفت: «هنوز دو بازی دیگر در مرحله گروهی پیش رو داریم و شانس صعود همچنان در دستان خودمان است. باید از اشتباهات درس بگیریم و با قدرت بازگردیم.»

تیائو درباره تقابل با ستارگان فرانسه نیز اظهار داشت: «مهار بازیکنانی مانند کیلیان امباپه و مایکل اولیسه کار آسانی نیست. آنها کیفیت فوق‌العاده‌ای دارند و در لحظات کلیدی تفاوت را رقم زدند.»

سنگال با این شکست نخستین بازی خود در گروه I را بدون امتیاز به پایان رساند و حالا برای زنده نگه داشتن امیدهای صعود، چشم به دیدار حساس برابر نروژ دوخته است. شاگردان تیائو برای ماندن در کورس صعود، به کسب نتیجه مطلوب در مسابقات آینده نیاز مبرمی خواهند داشت.

سرمربی سنگال در پایان تأکید کرد: «این جام جهانی تازه آغاز شده است. ما به توانایی‌های خود ایمان داریم و برای جبران این نتیجه مبارزه خواهیم کرد.»

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