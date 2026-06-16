تروسارد: نباید ایران و نیوزیلند را دست کم بگیریم

به گزارش ایلنا، تروسارد در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه، پس از تساوی ۱-۱ بلژیک مقابل مصر در نخستین دیدار این تیم در جام جهانی، گفت: "از بازی ایران و نیوزیلند فقط گل‌ها را دیده‌ام. نباید آنها را دست کم بگیریم. مهم است که سریع گل بزنیم."

وی همچنین به هدف بلژیک برای کسب صدرنشینی در گروه G اشاره کرد و افزود: "البته که می‌خواهیم گروه را ببریم. به جام جهانی نمی‌آیید که دوم شوید. باید در بازی‌های آینده پیروز شویم و سعی کنیم حداکثر گل ممکن را بزنیم."

تروسارد در ادامه به عملکرد تیم در نیمه اول بازی با مصر اشاره کرد و گفت: "بلژیک در نیمه اول خیلی راحت بود. نمی‌خواستیم در شروع بازی منتظر بمانیم و می‌خواستیم با قدرت آغاز کنیم. توضیحی برای این موضوع ندارم. شرایط ایده‌آل نبود، اما نباید بهانه‌ای باشد. زمین خیلی خشک بود و توپ خیلی کند حرکت می‌کرد. همچنین دقت ما نیز کم بود، هرچند نیمه دوم بهتر بودیم."

وی همچنین به تأثیر ورود روملو لوکاکو به زمین اشاره کرد و گفت: "می‌دانیم او چه کاری می‌تواند انجام دهد. چارلز د کتلاره کمی متحرک‌تر است، اما روملو توپ را نگه می‌دارد و به هم‌تیمی‌ها اجازه می‌دهد بالا بیایند. بازی با او متفاوت است، اما داشتن او به عنوان یک گزینه مزیت است. من از بازی با هر دو نفر لذت می‌برم."

تروسارد در پایان به احساس خود در تیم ملی اشاره کرد و گفت: "اعتماد زیادی از طرف مربی دارم. این به من کمک می‌کند. هر چه بیشتر بازی کنم، امیدوارم در این جام جهانی پیشرفت کنم. از نظر جسمی خوب هستم و می‌توانم یک بازی کامل را انجام دهم. دیروز این را ثابت کردم. رودی به من گفت که یک بازی کامل انجام دادم. دریافت تحسین از مربی خوشایند است. متأسفم که نتوانستم با گل به تیم کمک کنم."

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