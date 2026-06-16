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جدایی روبرتو مارتینز پس از پایان جام جهانی از تیم ملی پرتغال

جدایی روبرتو مارتینز پس از پایان جام جهانی از تیم ملی پرتغال
کد خبر : 1800281
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ساعت‌ها قبل از آغاز رقابت‌های جام جهانی، خبرهایی مبنی بر جدایی روبرتو مارتینز از تیم ملی پرتغال منتشر شده است.

به گزارش ایلنا، بن جیکوبز، خبرنگار متخصص در این حوزه، اعلام کرده است که روبرتو مارتینز، سرمربی اسپانیایی تیم ملی پرتغال، پس از پایان جام جهانی ۲۰۲۶ از این سمت کناره‌گیری خواهد کرد. این در حالی است که قرارداد مارتینز تا ژوئیه ۲۰۲۶ اعتبار دارد، اما او تصمیم گرفته است که به‌طور مستقل از عملکرد تیم در این مسابقات، قرارداد خود را تمدید نکند. یکی از گزینه‌های پیش روی مارتینز، بازگشت به لیگ برتر انگلیس است، اما احتمال پذیرش یک سمت بین‌المللی دیگر نیز وجود دارد.

این خبر در شرایطی منتشر می‌شود که پرتغال به عنوان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در این مسابقات شناخته می‌شود و با نسل طلایی از بازیکنان و رهبری کریستیانو رونالدو، به دنبال کسب نخستین عنوان قهرمانی تاریخ خود در این رقابت‌ها است.

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