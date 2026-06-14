ترکیب احتمالی هلند
گام نخست کومان در جام جهانی مقابل ژاپن سرسخت
تیم ملی فوتبال هلند در اولین مسابقه خود در جام جهانی ۲۰۲۶، روز یکشنبه در استادیوم ایتیاندتی به مصاف تیم ملی ژاپن میرود تا یکی از جذابترین دیدارهای مرحله گروهی را رقم بزند.
به گزارش ایلنا، شاگردان رونالد کومان به دنبال کسب یک برتری مهم در گروه F هستند. هلندیها با وجود رنج بردن از موج ناامیدکنندهای از مصدومیتهای اخیر، انگیزههای واقعی زیادی با خود دارند. آنها امیدوارند فرم قوی خود در مرحله انتخابی را تکرار کنند، جایی که ۲۷ گل در هشت مسابقه به ثمر رساندند. این غولهای اروپانی با یک آزمون سخت در برابر تیم به شدت سازمانیافته ژاپن روبرو هستند.
بحران شدید مصدومیت در اردوی لالههای نارنجی
رونالد کومان باید یک بحران شدید مصدومیت را مدیریت کند که آمادهسازی تورنمنت او را به شدت مختل کرده است. یورین تیمبر، مدافع آرسنال، درست قبل از تورنمنت از حضور در مسابقات محروم شد. غیبت ناگهانی او باعث ایجاد تغییرات مهمی در استراتژی دفاعی شد.
علاوه بر این، ژاوی سیمونز، محور خلاق تیم، به دلیل مصدومیت به تیم دعوت نشد. این تصمیم، خط هافبک هلند را از خلاقیت حیاتی محروم میکند. یوردی شوتن، هافبک تیم نیز پس از ابتلا به مصدومیت شدید زانو، به طور مشابه از حضور در بازیها محروم است.
ممفیس دپای، رکورددار مطلق گلزنی تیم، با نگرانیهای عمدهای در زمینه آمادگی جسمانی مسابقات را آغاز می کند. این مهاجم ۵۵ گل بینالمللی در ۱۰۹ بازی ملی برای کشورش به ثمر رسانده است. با این حال، او در حال حاضر مشغول مدیریت یک مشکل مداوم همسترینگ است که در طول فصل باشگاهی خود با کورینتیانس به آن دچار شد.
ماتیس د لیخت، مدافع قابل اعتماد تیم، پس از یک مشکل دردسرساز کمر، همچنان یک ابهام بزرگ به شمار میرود. حضور دقیق او در این دیدار افتتاحیه بسیار نامشخص است.
در نکتهای مثبتتر، دنزل دومفریس، مدافع کناری پویا، پس از یک غیبت طولانی به طور کامل بهبود یافته است. بازگشت او به آمادگی کامل، تقویت بزرگی برای جناح راست فراهم میکند.
تیجانی ریندرز و ناتان آکه اخیراً دقایق بازی باشگاهی محدودی داشتند اما کاملاً در دسترس هستند. میکی فن د فن جایگاهی فیکس در پست دفاع وسط در کنار ویرجیل فن دایک کاپیتان به دست آورده است.
در همین حال، رایان گراونبرخ و فرانک دی یونگ برای هدایت بخش مرکزی تیم بازمیگردند. هیچکدام از این دو هافبک برای یورو ۲۰۲۴ کاملاً آماده نبودند. شراکت آنها کیفیت واقعی و کلاس جهانی را برای کنترل مالکیت توپ در برابر پرس پرانرژی ژاپن فراهم میکند.
در خط حمله، ووت وخهورست هدایت نیروی تهاجمی را بر عهده خواهد داشت و دانیل مالن و کودی خاکپو در کنار او قرار میگیرند.
ترکیب احتمالی ۱۱ نفره هلند:
فربروگن؛ دومفریس، فن د فن، فن دایک، آکه؛ گراونبرخ، دی یونگ، ریندرز؛ مالن، وخهورست، خاکپو.
زمان آغاز مسابقه
این مسابقه گروهی جام جهانی فوتبال از ساعت 23:30 به وقت تهران در روز یکشنبه، ۱۴ ژوئن ۲۰۲۶ آغاز میشود.