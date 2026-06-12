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پیشگویی عجیب فینال ان‌بی‌ای

رابطه مرموز نیویورک نیکس و قهرمانی برزیل در جام جهانی ۲۰۲۶

رابطه مرموز نیویورک نیکس و قهرمانی برزیل در جام جهانی ۲۰۲۶
کد خبر : 1797954
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هر بار جام جهانی در آمریکا یا مکزیک برگزار شده و هم‌زمان نیویورک نیکس در فینال ان‌بی‌ای حضور داشته، برزیل قهرمان جام جهانی شده است. با صعود دوباره نیکس به فینال، سلسائو امیدوار به تکرار تاریخ است.

به گزارش ایلنا، در شرایطی که مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ شروع شده است، یکی از غیرمنتظره‌ترین پیش‌بینی‌ها پیرامون این تورنمنت، نه از سوی کارشناسان، بنگاه‌های شرط‌بندی یا مدل‌های آماری، بلکه از هم‌زمانی تاریخی و عجیب میان تیم بسکتبال نیویورک نیکس و تیم ملی فوتبال برزیل سرچشمه می‌گیرد.

رابطه مرموز نیویورک نیکس و قهرمانی برزیل در جام جهانی ۲۰۲۶

هر زمان نیکس به فینال می‌رسد، برزیل قهرمان جام جهانی می‌شود

این الگو از سال ۱۹۷۰ آغاز شد، یعنی زمانی که مکزیک میزبانی جام جهانی را بر عهده داشت. در همان سال، نیویورک نیکس به فینال رقابت‌های ان‌بی‌ای راه یافت و اولین قهرمانی خود را جشن گرفت. هم‌زمان با این اتفاق، تیم ملی برزیل با آن نسل افسانه‌ای خود به رهبری پله، جام قهرمانی مسابقات را بالای سر برد. بیست و چهار سال بعد، این تقارن عجیب یک بار دیگر تکرار شد؛ ایالات متحده میزبان جام جهانی ۱۹۹۴ بود، نیکس دوباره به فینال ان‌بی‌ای برگشت و برزیل نیز بار دیگر پس از شکست دادن ایتالیا در ضربات پنالتی فینال، قهرمان جهان شد.

تکرار دوباره این فرمول جادویی در سال ۲۰۲۶

اکنون و در مسیر منتهی به جام جهانی ۲۰۲۶، دقیقاً همان شرایط مشابه یک بار دیگر ایجاد شده است. جام جهانی به میزبانی مشترک ایالات متحده، مکزیک و کانادا برگزار می‌شود و در سوی مقابل، تیم نیویورک نیکس نیز پس از دهه‌ها دوری، دوباره موفق شده به فینال ان‌بی‌ای راه پیدا کند. این یعنی در تنها دو مأموریت قبلی تاریخ که جام جهانی در خاک آمریکا یا مکزیک برگزار شده و هم‌زمان نیکس در فینال ان‌بی‌ای بازی کرده، هر دو دوره با بالا رفتن جام قهرمانی توسط سلسائو به پایان رسیده است.

رابطه مرموز نیویورک نیکس و قهرمانی برزیل در جام جهانی ۲۰۲۶

طبیعی است که هیچ ارتباط ورزشی و منطقی میان یک فرنچایز ان‌بی‌ای و نتایج مسابقات جام جهانی فوتبال وجود ندارد؛ شانس برزیل برای موفقیت در این تورنمنت کاملاً به کیفیت اسکواد، کادر فنی و عملکرد بازیکنانش در زمین مسابقه بستگی خواهد داشت. با این حال، این تقارن آماری از این جهت بسیار برجسته و جذاب شده که در طول تاریخ فقط دو بار رخ داده و هر دو بار نیز دقیقاً یک نتیجه مشابه را به دنبال داشته است. به همین دلیل است که یک آمار صرفا بسکتبالی، به شکلی غیرمنتظره به یکی از جذاب‌ترین خطوط داستانی در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ و تلاش برزیل برای کسب ششمین ستاره‌اش تبدیل شده است.

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