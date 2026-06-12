پیام حماسی و امیدبخش کریستیانو رونالدو در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶

به گزارش ایلنا، کریستیانو رونالدو به وضوح نشان داده که با همان جاه‌طلبی همیشگی و معرف دوران حرفه‌ای‌اش، گام به جام جهانی می‌گذارد. کاپیتان تیم ملی پرتغال اعلام کرد که از نظر بدنی در شرایط کاملاً مطلوبی قرار دارد و به توانایی تیم ملی کشورش برای رقابت در مسیر کسب افتخارات بزرگ، اعتماد کامل دارد.

این مهاجم کهنه‌کار در کنفرانس مطبوعاتی پیش از پرواز پرتغال به مقصد ایالات متحده، خوش‌بینی خود را نسبت به فرم فعلی تیم ابراز کرد و از شور و هیجان حاکم بر اسکواد تیم در آستانه آغاز بزرگ‌ترین تورنمنت فوتبالی جهان پرده برداشت.

رونالدو در پاسخ به سوالی درباره انتظارات پرتغال در آستانه ورود به جام جهانی گفت: «ما با امیدواری و انگیزه‌ای بالا از راه می‌رسیم.» این مهاجم نامدار همچنین به تمجید از کیفیت بالای اسکواد تیم و پتانسیل نسلی پرداخت که تلفیقی جذاب از تجربه و استعدادهای جوان است.

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یکی از محورهای اصلی این نشست خبری، وضعیت جسمانی رونالدو بود. در هفته‌های اخیر و پس از انجام چند مسابقه تدارکاتی، سوالاتی در این زمینه مطرح شده بود، اما اسطوره فوتبال پرتغال به سرعت به این نگرانی‌ها واکنش نشان داد و آن‌ها را رد کرد.

وقتی از رونالدو درباره سطح فعلی عملکردش سوال شد، او با لحنی کنایه‌آمیز پاسخ داد: «مگر بازی‌ها را تماشا نکرده‌اید؟»

او با این جمله به وضوح مشخص کرد که معتقد است نمایش‌های اخیرش به خوبی گویای همه چیز است و ثابت می‌کند که او همچنان توانایی ایجاد تغییر و تاثیرگذاری تعیین‌کننده را در بزرگ‌ترین استیج دنیای فوتبال دارد.

بهترین گلزن تاریخ فوتبال پرتغال همچنین تاکید کرد که بازی‌های دوستانه پیش از تورنمنت نباید به عنوان معیار نهایی برای سنجش پتانسیل یک تیم در نظر گرفته شوند و خاطرنشان کرد آنچه واقعاً اهمیت دارد، کیفیت نمایش پرتغال پس از سوت آغاز جام جهانی است.

آخرین چالش رونالدو در ویترین جام جهانی؟

کریستیانو رونالدو در ۴۱ سالگی خود را آماده حضور در ششمین جام جهانی دوران حرفه‌ای‌اش می‌کند؛ دستاورد و نقطه‌عطفی تاریخی که تنها تعداد بسیار انگشت‌شماری از بازیکنان در تاریخ فوتبال به آن دست یافته‌اند. او اگرچه از پیش‌بینی درباره شانس پرتغال برای بالا بردن جام قهرمانی خودداری کرد، اما این واقعیت را پذیرفت که تیمش دلایل محکمی برای باور به توانایی‌های خود جهت رقابت با بهترین‌های جهان دارد.

این مهاجم باسابقه خواستار هوشیاری و احتیاط تیم شد و اشاره کرد که فاکتورهای زیادی خارج از کنترل بازیکنان می‌تواند روی سرنوشت یک تیم در جام جهانی تاثیر بگذارد. به همین دلیل، هم رونالدو و هم روبرتو مارتینز، سرمربی تیم، بر اهمیت استراتژی بازی به بازی و تمرکز روی مسابقه پیش‌رو به جای نگاه کردن به مراحل دوردست تاکید کرده‌اند.

تیم ملی پرتغال مأموریت خود را در جام جهانی با هدف صعود از مرحله گروهی و تثبیت نامش به عنوان یکی از مدعیان اصلی تورنمنت آغاز خواهد کرد. در این میان، لنز دوربین‌ها و کانون توجهات به طور کامل روی رونالدو قفل خواهد بود؛ فوق‌ستاره‌ای که خود را برای نگارش آخرین فصل از کتاب جام جهانی در دوران حرفه‌ای‌اش آماده می‌کند که با رکوردها، جام‌ها و استمرار شگفت‌انگیزش جاودانه شده است.

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