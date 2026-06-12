حضور داوران ایتالیایی در جام جهانی ۲۰۲۶
با وجود عدم حضور تیم ملی ایتالیا در جام جهانی، چهار داور ایتالیایی در این رقابتها قضاوت خواهند کرد.
به گزارش ایلنا، فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) چهار داور ایتالیایی را برای قضاوت در جام جهانی ۲۰۲۶ انتخاب کرده است که سه نفر از آنها در روزهای آینده در دیدارهای مرحله گروهی به میدان خواهند رفت. در همین راستا، اسامی تیمهای داوری مسابقات شماره ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۱۶ اعلام شده و حضور پررنگ نمایندگان داوری ایتالیا در این رقابتها تأیید شده است.
برای قضاوت دیدار عربستان سعودی و اروگوئه در گروه H، مائوریتسیو ماریانی از انجمن داوران آپریلیا انتخاب شده است. این مسابقه روز سهشنبه ۲۶ خرداد به وقت ایران در شهر میامی گاردنز برگزار خواهد شد.
این نخستین تجربه ماریانی در جام جهانی محسوب میشود. او پیش از این در رقابتهای مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ و ۲۰۲۶ و همچنین دیدار فینال پلیآف جام جهانی ۲۰۲۶ میان جمهوری چک و دانمارک قضاوت کرده است.
در این مسابقه، دانیله بیندونی و آلبرتو تگونی به عنوان کمکداور در کنار ماریانی حضور خواهند داشت. همچنین درو فیشر از کانادا به عنوان داور چهارم و مایکل باروگن به عنوان کمکداور ذخیره انتخاب شدهاند.
چهارمین داور ایتالیایی حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶، مارکو دیبلو است که در اتاق کمکداور ویدئویی (VAR) فعالیت خواهد کرد، اما در این مسابقه در کنار دیگر هموطنان خود حضور نخواهد داشت.