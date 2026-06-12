تغییرات در کادر فنی تورینو: اباته سرمربی جدید شد

به گزارش ایلنا، باشگاه تورینو تصمیم به قطع همکاری با روبرتو د'آورسای گرفت. این مربی پس از اخراج بارونی به تیم پیوسته بود و در پایان فصل، باشگاه به فکر تغییرات جدید افتاد. مدیر ورزشی پتراچی به همراه کایرو، تصمیم به استخدام یک مربی جوان و با انگیزه گرفتند و به همین دلیل ایگنازیو اباته را به عنوان جانشین د'آورسای انتخاب کردند.

تورینو در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد: "باشگاه فوتبال تورینو و روبرتو د'آورسا در فصل آینده همکاری نخواهند داشت. رئیس باشگاه، اوربانو کایرو، بار دیگر از روبرتو د'آورسا و کادرش به خاطر تلاش، روحیه و کیفیت کارشان در این ماه‌ها تشکر می‌کند. باشگاه برای د'آورسا و تمامی همکارانش آرزوی موفقیت در ادامه مسیر حرفه‌ای‌شان دارد."

همزمان، باشگاه از ورود اباته نیز خبر داد: "باشگاه فوتبال تورینو خوشحال است اعلام کند که از اول ژوئیه ۲۰۲۶، هدایت تیم اول به ایگنازیو اباته سپرده خواهد شد. این مربی قراردادی به مدت دو سال تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۸ امضا کرده است. اباته در ۱۲ نوامبر ۱۹۸۶ در سانتاگاتا دی گوتی به دنیا آمد و به عنوان مدافع در آکادمی میلان پرورش یافته و در ۳ دسامبر ۲۰۰۳، در سن ۱۷ سالگی با پیراهن میلان در مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی ایتالیا مقابل سمپدوریا به میدان رفت.

در طول دوران حرفه‌ای خود، اباته تجربه‌های مهمی با تیم‌های ناپولی، پیاتزنا، مودنا و امپولی کسب کرده و با تورینو در فصل ۲۰۰۸-۲۰۰۹ نیز بازی کرده است. او با میلان به موفقیت‌های زیادی دست یافته و ۳۰۶ بازی رسمی انجام داده و ۳ گل به ثمر رسانده است. همچنین، او ۲۲ بار برای تیم ملی ایتالیا به میدان رفته و یک گل زده و در رقابت‌های یورو ۲۰۱۲ به مقام دوم و در جام کنفدراسیون‌ها ۲۰۱۳ به مقام سوم دست یافته است."

در پایان، بیانیه به کارنامه مربیگری اباته نیز اشاره کرد: "پس از پایان دوران بازیگری، اباته در سال ۲۰۲۱ به عنوان مربی فعالیت خود را آغاز کرد و از بخش جوانان میلان شروع کرد. او سپس به عنوان سرمربی تیم جوانان میلان منصوب شد و موفق به کسب نتایج قابل توجهی شد و تیم را به نیمه‌نهایی لیگ جوانان اروپا در فصل ۲۰۲۲-۲۰۲۳ و فینال در فصل بعدی رساند. در فصل ۲۰۲۴-۲۰۲۵، او به عنوان سرمربی تیم اول با ترنا به میدان رفت و در فصل گذشته، به عنوان سرمربی یووه استابیا، عملکرد خوبی داشت و به نیمه‌نهایی پلی‌آف صعود کرد."

باشگاه تورینو با کمال محبت اباته را به شهر تورینو خوش آمد می‌گوید و برای او آرزوی موفقیت دارد.

انتهای پیام/