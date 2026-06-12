به گزارش ایلنا، فدراسیون فوتبال استرالیا به طور رسمی اعلام کرد تونی پاپوویچ قرارداد خود را با تیم ملی این کشور تمدید کرده و تا پایان رقابت‌های جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ روی نیمکت کانگوروها خواهد نشست.

این تصمیم در شرایطی اعلام شد که تیم ملی استرالیا خود را برای نخستین دیدار در جام جهانی ۲۰۲۶ آماده می‌کند. شاگردان پاپوویچ در نخستین مسابقه خود در این رقابت‌ها به مصاف ترکیه خواهند رفت.

پاپوویچ که سابقه حضور در تیم ملی استرالیا به عنوان بازیکن را در کارنامه دارد و در جام جهانی ۲۰۰۶ همراه این تیم تا مرحله یک‌هشتم نهایی پیش رفت، در سال ۲۰۲۴ جانشین گراهام آرنولد شد. او در نخستین مأموریت خود موفق شد استرالیا را برای ششمین دوره متوالی راهی جام جهانی کند.

بر اساس اعلام فدراسیون فوتبال استرالیا، قرارداد قبلی این مربی پس از پایان جام جهانی ۲۰۲۶ به اتمام می‌رسید، اما توافق جدید باعث شد همکاری دو طرف تا پایان جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ ادامه پیدا کند.

سرمربی استرالیا پس از تمدید قراردادش گفت: «هدایت تیم ملی استرالیا افتخار بزرگی برای من است و هرگز این مسئولیت را عادی تلقی نمی‌کنم. در حال حاضر تمام تمرکزم روی حضور در جام جهانی و عملکرد تیم در این رقابت‌هاست.»

تیم ملی استرالیا در گروه چهارم جام جهانی ۲۰۲۶ قرار دارد و پس از دیدار با ترکیه، در ادامه مرحله گروهی برابر آمریکا و پاراگوئه به میدان خواهد رفت.

همچنین رقابت‌های جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ به میزبانی عربستان سعودی برگزار می‌شود و استرالیایی‌ها امیدوارند پس از قهرمانی در سال ۲۰۱۵، بار دیگر عنوان قهرمانی این مسابقات را به دست آورند.

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