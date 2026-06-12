انقلاب کارلتو در سلسائو
آلیسون از راز دگرگونی برزیل پرده برداشت
سنگربان نامدار تیم ملی برزیل، با تمجید از تاثیرگذاری شگرف کارلو آنچلوتی پس از هدایت سلسائو، اعلام کرد که این سرمربی ایتالیایی پس از یک دوران بسیار سخت، اتمسفر رختکن تیم را به طور کامل متحول کرده است.
به گزارش ایلنا، آنچلوتی در آستانه یک تاریخسازی بزرگ قرار دارد تا به عنوان نخستین سرمربی خارجی، هدایت برزیل را در جام جهانی بر عهده بگیرد و این در حالی است که استقبال داخلی از انتصاب او به شدت مثبت بوده است.
با پذیرش هدایت سلسائو در مه ۲۰۲۵، این اتفاق نخستین تجربه بینالمللی آنچلوتی به عنوان یک سرمربی تماموقت به شمار میرود. آلیسون در گفتوگو از کمپ تمرینی تیم در باسکینگ ریج، بر تغییرات روحی و روانی تیم از زمان ورود این مرد ایتالیایی تاکید کرد.
سنگربان باشگاه لیورپول به خبرنگاران گفت: «غیرقابل انکار است که دوره گذشته برای ما بازیکنان بسیار سخت بود. ما مشکلات خودمان را به دلیل عوامل مختلفی، از نزدیک و با تمام وجود حس کردیم. از زمان ورود آنچلوتی، محیط تیم متحول شده است. او حضور قدرتمندی دارد و آرامش محیطی را به ما میدهد که بدون حاشیه، متمکز روی کارمان باشیم.»
مدیریت و فشار سنگین در سلسائو
این سرمربی باذکاوت و کهنهکار در دورانی هدایت تیم را بر عهده گرفت که روند صعود برزیل به تورنمنت ۲۰۲۶ به شکل غیرعامدانهای متزلزل به نظر میرسید. آلیسون که خود را برای سومین جام جهانی متوالی به عنوان شماره یک بیجانشین برزیل آماده میکند—در حالی که برزیل در گروه C در کنار مراکش، هائیتی و اسکاتلند قرار گرفته است—معتقد است تلفیق منحصربهفرد تواضع و دانش تاکتیکی سطح بالای آنچلوتی، کاتالیزور اصلی ریکاوری و بهبود اخیر آنها بوده است.
آلیسون در ادامه افزود: «او خستگیناپذیر و فروتن است و این هوشمندی را دارد که کلمات درست را در زمان مناسب انتخاب کند. او مدیر بزرگی است. ایده روشنی از فوتبال دارد که سبک بازی ما را تسهیل میکند. این ترکیبها به نفع تیم است. من خوشحالی و قدردانی او را برای سرمربیگری در سلسائو میبینم.» او حتی تا آنجا پیش رفت که این جایگاه را با یک مقام سیاسی مقایسه کرد: «او یک قهرمان بزرگ است و این را نشان میدهد. شما میتوانید متوجه این موضوع شوید؛ ما هم متوجه میشویم. او همه چیز را در فوتبال برده و با شور و نشاط اینجا حضور دارد. جایگاه او شاید در سطح خود، فشاری بیشتر از رئیسجمهور کشور داشته باشد.»
تاثیرگذاری یک مربی اسطورهای
در شرایطی که آنچلوتی فلسفه کلی تیم را مدیریت میکند، آلیسون وقت را غنیمت شمرد تا از مربی گلرهای باسابقه و بت دوران کودکیاش، یعنی کلودیو تافارل تمجید کند. برنده جام جهانی ۱۹۹۴ یک مهره ثابت در دوران حرفهای آلیسون هم در سطح ملی و هم در طول دوران حضورشان در آنفیلد بوده و پیوند حیاتی و مهمی را با گذشته موفق برزیل برقرار کرده است.
آلیسون به یاد میآورد: «یکی از زندهترین خاطراتی که از شش سالگی دارم، بازی نیمهنهایی مقابل هلند در سال ۱۹۹۸ است. وقتی تافارل پنالتی را مهار کرد، پدرم یک شوخی جالب انجام داد؛ او کیکی را برداشت و به صورت خودش مالید! فکر میکنم به همین دلیل است که این خاطره اینقدر ماندگار شده است.» او ادامه داد: «کار کردن با تافارل یک افتخار بزرگ است؛ او یک بت، الهامبخش و الگو برای بسیاری از برزیلیهایی است که میخواستند دروازهبان شوند. در کودکی همه فریاد میزدند: تافاررررال... او در لحظات سخت از ما حمایت میکند و میراثی فراتر از آنچه به عنوان بازیکن انجام داد، به جا گذاشته است. شاید مردم اهمیت تافارل را به عنوان مربی دروازهبانها چندان نبینند. اگر من توانستهام برای مدت طولانی سطح بالای خود را حفظ کنم، به این دلیل است که مربی واجد شرایطی مثل او دارم.»
برزیل در تکاپوی شکار ستاره ششم
برزیل پس از سپری کردن آن «دوران سختی» که گلر مطمئن این تیم به آن اشاره کرد، با انگیزهای مضاعف و تازه وارد تورنمنت میشود. سلسائو به شدت به دنبال شکستن طلسم سالهای اخیر خود است؛ چرا که در دو جام جهانی گذشته در مرحله یکچهارم نهایی حذف شده و از سال ۲۰۰۲ به بعد موفق به بالا بردن این جام نشده است. آنها طبق برنامه قرار است در اولین بازی گروهی خود در روز شنبه به مصاف مراکش بروند و در ادامه رو در روی هائیتی و اسکاتلند قرار بگیرند تا برای کسب ششمین عنوان قهرمانی جهان که یک رکورد دستنیافتنیتر خواهد بود، تلاش کنند.