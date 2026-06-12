حسرت بزرگ در شب تاریخی
رونمایی از کانادای بدون دیویس در اولین گام جام جهانی
تیم ملی فوتبال کانادا در حالی اولین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را تجربه میکند که آلفونسو دیویس، کاپیتان و ستاره این تیم، به دلیل مصدومیت همسترینگ غایب بزرگ میدان خواهد بود.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال کانادا در حالی نخستین مسابقه خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را در ورزشگاه تورنتو آغاز میکند که با یک غیبت بسیار بزرگ و چشمگیر مواجه شده است: آلفونسو دیویس.
ستاره نامدار باشگاه بایرن مونیخ به دلیل کشیدگی عضله همسترینگ—مصدومیتی که در مرحله نیمهنهایی لیگ قهرمانان اروپا به آن دچار شده بود—شانس حضور در این مسابقه ابتدایی را از دست داد. غیبت او ضربه مهلکی برای تیمی است که به دنبال تکیه بر سرعت بالا و توانایی او در برهم زدن تعادل خط دفاعی حریفان بود، هرچند که کادر فنی همچنان امیدوار و مطمئن است که او میتواند به زودی به جمع همتیمیهایش ملحق شود.
تاریخچه پزشکی دیویس
سابقه پزشکی اخیر این مدافع چپ هجومی و سرعتی، خبرهای خوبی برای تیم ملی ندارد؛ چرا که او به دلیل مجموعهای از مشکلات جسمانی و فیزیکی از جمله پارگی رباط صلیبی قدامی، به ندرت توانسته در دو بازی از ۲۱ مسابقه اخیر به میدان برود.
دیویس در حال حاضر یک پروتکل ریکاوری مستقل را زیر نظر فیزیوتراپ اختصاصی خود و به صورت جداگانه از گروه اصلی تمرینی دنبال میکند. با وجود این شرایط، جسی مارش سرمربی تیم با اشاره به اینکه نتایج امآرآی «نشانههای بسیار مثبتی» را نشان داده است، خوشبینی خود را ابراز کرد و گفت که روند بهبودی این بازیکن به شکل شگفتانگیزی خوب و تقریباً کامل پیش میرود.
امیدها به بازگشت او و جانشینش
مارش احتمال حضور کاپیتان تیمش در دیدارهای آینده را رد نمیکند و امیدوار است که بتواند روند بهبودی او را تسریع ببخشد.
لوک د فورجرول جوان، بازیکن انتخابی برای پوشش خط دفاعی در این بازی ابتدایی خواهد بود که چالشی بزرگ و سنگین برای او در این صحنه جهانی به شمار میرود. بومبیتو نیز اگرچه هنوز به آمادگی صددرصدی نرسیده است، اما در تمرینات به حداکثر سرعت خود دست یافته و روز به روز قدرت بیشتری از خود نشان میدهد؛ موضوعی که امیدها را برای یک حضور کلیدی و موثر از سوی او افزایش میدهد.