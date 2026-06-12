به گزارش ایلنا، ادین ژکو به طور طبیعی تمام نگاه‌ها را در این تورنمنت به خود معطوف خواهد کرد؛ فوق‌ستاره کهنه‌کاری که با حضور در این جام جهانی، آخرین قاب‌های دوران حرفه‌ای و شگفت‌انگیز خود را در بزرگ‌ترین ویترین فوتبالی دنیا به تصویر می‌کشد.

با این حال، زوج او در خط حمله یعنی ارمدین دمیروویچ نیز پس از یک فصل خیره‌کننده و ثبت ۱۵ گل با پیراهن اشتوتگارت، مهره‌ای به شدت قابل احترام و خطرناک است. ببرهای بالکان در دو سمت خط آتش خود نیز از حضور پدیده‌های جذاب و هیجان‌انگیزی بهره می‌برند؛ آسمیر بایرکتارویچ، وینگر ۲۱ ساله پی‌اس‌وی آیندهوون یکی از خلاق‌ترین مهره‌های این تیم به شمار می‌رود و در سمت مقابل، کریم آلاجبگوویچ ستاره ۱۸ ساله آربی سالزبورگ این فرصت را دارد تا در تابستان جاری خود را به غول‌های اروپایی پرزنت کند.

در خط دفاعی، سئاد کولاسیناچ مدافع سابق آرسنال وظیفه رهبری این دژ محکم را بر عهده دارد، جایی که عمار ددیچ، پدیده آینده‌دار بنفیکا نیز در پست مدافع راست او را همراهی می‌کند. همچنین در اسکواد این تیم، اوت‌شدن عثمان هاجیکیچ به دلیل مصدومیت باعث شد تا ملادن یورکاس جانشین او روی نیمکت شود.

ترکیب احتمالی و ۱۱ نفره بوسنی و هرزگوین برای تقابل با کانادا با آرایش ۲-۴-۴:

واسیل، ددیچ، کاتیچ، موهارموویچ، کولاسیناچ، بایرکتارویچ، باشیچ، تاهیروویچ، آلاجبگوویچ، دمیروویچ، ادین ژکو.

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