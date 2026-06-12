کره جنوبی 2 - 1 جمهوری چک | کامبک آسیایی در گوادالاخارا

به گزارش ایلنا، در دومین دیدار رقابت‌های جام جهانی فوتبال 2026، تیم‌های کره جنوبی و جمهوری چک از ساعت 05:30 امروز (جمعه) در ورزشگاه گوادالاخارا به مصاف هم رفتند که این دیدار در نهایت با برتری 2 بر یک نماینده آسیا به پایان رسید.

کره جنوبی در نیمه نخست تیم برتر میدان بود و شاگردان «هونگ میونگ بو» سه فرصت مناسب گلزنی خلق کردند، اما این موقعیت‌ها راهی به دروازه جمهوری چک پیدا نکرد تا دو تیم با تساوی بدون گل راهی رختکن شوند.

در نیمه دوم، جمهوری چک برخلاف جریان بازی به گل رسید. در دقیقه 59 ، پرتاب اوت بلند «ولادیمیر کوفال» با ضربه سر «لادیسلاو کرچی» کاپیتان این تیم همراه شد تا نخستین گل مسابقه به ثمر برسد.

پس از این گل، کره جنوبی برای جبران نتیجه حملات خود را افزایش داد و در دقیقه 67 توسط «هوانگ این بئوم» به گل تساوی دست یافت. هافبک فاینورد با حرکتی انفرادی دروازه جمهوری چک را باز کرد تا بازی به تساوی کشیده شود.

برتری کره جنوبی در ادامه نیز ادامه داشت و این تیم در دقیقه 79 به گل دوم رسید. هوانگ این بئوم پس از گلزنی، این بار در نقش پاسور ظاهر شد و با ارسال پاس عرضی، «اوه هیون گی» را در موقعیت گل قرار داد تا مهاجم بشیکتاش گل پیروزی‌بخش کره جنوبی را وارد دروازه حریف کند.

قضاوت این مسابقه بر عهده «امین محمد عمر» از مصر بود؛ داوری که تنها کارت زرد خود را در آخرین دقایق بازی به «لی گی‌هیوک» از کره‌جنوبی نشان داد.

با این نتیجه، کره جنوبی نخستین سه امتیاز خود را در گروه A کسب کرد. در پایان روز نخست این گروه، مکزیک به دلیل تفاضل گل بهتر در صدر جدول قرار گرفت و کره جنوبی در رتبه دوم ایستاد. جمهوری چک و آفریقای جنوبی نیز بدون امتیاز در رده‌های بعدی جای گرفتند.

انتهای پیام/