خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عدم امکان بازگشت ایتالیا به جام جهانی ۲۰۲۶

عدم امکان بازگشت ایتالیا به جام جهانی ۲۰۲۶
کد خبر : 1797558
لینک کوتاه کپی شد.

جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، اعلام کرد که هیچ‌گاه امکان بازگشت ایتالیا به جام جهانی ۲۰۲۶ وجود نداشته است.

به گزارش ایلنا به نقل از توتو اسپورت، اینفانتینو در مصاحبه‌ای در آستانه آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ که در کشورهای ایالات متحده، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود، گفت: "سخت می‌توان گفت که ایتالیا می‌توانست دوباره به این مسابقات بازگردد. واقعاً هیچ‌گاه این امکان وجود نداشت." وزیر ورزش ایتالیا، آندره آبود، نیز در این زمینه تأکید کرد که اظهارات اینفانتینو به نوعی تأییدکننده مواضع او بوده و گفت: "ما از ابتدا گفته‌ایم که بازگشت ایتالیا به جام جهانی ممکن نیست و حالا اینفانتینو نیز همین را بیان کرده است. افق ما اکنون به سال ۲۰۳۰ معطوف است."

اینفانتینو همچنین به برخی از نوآوری‌های جام جهانی اشاره کرد و گفت: "تمام بازیکنان هنگام ورود به اردوها، از سر تا پا اسکن خواهند شد تا کنترل‌ها بهبود یابد. این فناوری به ما کمک می‌کند تا دقت بیشتری در تشخیص آفساید داشته باشیم." او همچنین بر لزوم استفاده از فناوری در فوتبال تأکید کرد و گفت: "ما از سال ۲۰۱۶ در حال آزمایش فناوری VAR بوده‌ایم و این روند ادامه خواهد داشت."

رئیس فیفا همچنین به مبارزه با نژادپرستی در این مسابقات اشاره کرد و گفت: "ما به شدت بر این موضوع نظارت خواهیم کرد و هرگونه رفتار نژادپرستانه به شدت مجازات خواهد شد." او افزود: "جام جهانی با ۴۸ تیم برگزار خواهد شد تا فوتبال به یک ورزش دموکراتیک تبدیل شود و تیم‌های جدیدی نیز شانس حضور در این رقابت‌ها را داشته باشند."

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی