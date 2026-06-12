ارتش هالند و دیوار نفوذناپذیر اکوادور

به گزارش ایلنا، کمتر کسی روی آن‌ها حساب باز کرده یا شاید نادیده گرفته شده‌اند. در این مطلب نگاهی انداخته‌ایم به پنج تیمی که پتانسیل بالایی برای به هم ریختن پیش‌بینی‌ها و صعود به مراحل پایانی مسابقات دارند.

نروژ

ارلینگ هالند در رأس خط حمله تیم ملی نروژ قرار دارد؛ تیمی که خود را برای نخستین حضور در رقابت‌های جام جهانی پس از بیش از دو دهه انتظار آماده می‌کند. نروژی‌ها نه تنها به این تورنمنت صعود کردند، بلکه این کار را به بی‌نقص‌ترین شکل ممکن انجام دادند. کسب هشت پیروزی از هشت مسابقه، از جمله بردهای قاطع خانگی و خارج از خانه مقابل ایتالیا، سبب شد تا نروژ صعود خود به آمریکای شمالی را با اقتدار و جذابیت هرچه تمام‌تر قطعی کند.

هالند در این هشت دیدار موفق به ثمر رساندن ۱۶ گل شد که این رقم بیش از دو برابر گل‌های دومین گلزن برتر قاره اروپا در مرحله مقدماتی است؛ با این حال، فوق‌ستاره منچسترسیتی تنها استعداد بزرگ در ترکیب نروژ به شمار نمی‌رود.

مارتین اودگارد، کاپیتان آرسنال، بازوبند رهبری تیم استاله سولباکن را بر بازو خواهد بست؛ در حالی که الکساندر سورلوث پس از ثبت ۲۰ گل در این فصل برای اتلتیکو مادرید، در کنار هالند یک زوج هجومی بلندقامت و مخوف را تشکیل می‌دهد. جولیان رایرسون نیز پس از ارسال ۱۵ پاس گل در فصل ۲۶-۲۰۲۵ بوندس‌لیگا برای بوروسیا دورتموند در پست دفاع راست، وظیفه تغذیه این دو مهاجم را بر عهده خواهد داشت. نروژ پتانسیل بالایی برای خلق شگفتی دارد، اما آن‌ها پس از هم‌گروهی با فرانسه، سنگال و عراق در یک گروه دشوار، باید مسابقات را بسیار قوی آغاز کنند.

اکوادور

اکوادور مسابقات انتخابی آمریکای جنوبی را به عنوان نایب‌قهرمان و در جایگاهی پشت سر آرژانتین به پایان رساند؛ رتبه‌ای که بالاتر از غول‌های سنتی قاره یعنی کلمبیا، اروگوئه و برزیل به دست آمد.

لا تریتولور هرگز در تاریخ جام جهانی نتوانسته از مرحله یک‌هشتم نهایی فراتر برود، اما آن‌ها به ندرت در شرایطی تا این حد ایده‌آل و قدرتمند قرار داشته‌اند. خط دفاعی آن‌ها با حضور جوئل اوردونز، ویلیان پاچو، پیرو هینکاپیه و پرویس استوپینان در ۱۸ مسابقه مرحله مقدماتی تنها ۵ گل دریافت کرد. این دژ دفاعی به خوبی توسط مویسس کایسدو، ژنرال خط میانی چلسی، محافظت ‌می‌شود. اکوادور شاید در فاز تهاجمی از وجود ستاره‌های بزرگ محروم باشد، اما از یک ساختار دفاعی فوق‌العاده برای شگفتی‌سازی بهره می‌برد.

ژاپن

ژاپن پس از پشت سر گذاشتن یک روند فوق‌العاده، با اعتماد به نفسی بالا قدم به جام جهانی ۲۰۲۶ می‌گذارد. سامورایی‌های آبی در مسیر آماده‌سازی خود، ۶ بازی متوالی را با پیروزی پشت سر گذاشته‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به برد مقابل اسکاتلند و انگلستان اشاره کرد. ژاپن در تورنمنت ۲۰۲۲ با متوقف کردن آلمان و اسپانیا همگان را شگفت‌زده کرد و در اکتبر گذشته نیز به یک پیروزی ارزشمند برابر برزیل دست یافت.

آمار آن‌ها در مواجهه با تیم‌های اروپایی بسیار خوب است؛ به طوری که از جام جهانی ۲۰۱۸ تا کنون در وقت‌های قانونی مسابقات به هیچ کشور اروپایی نباخته‌اند و رکورد ۹ بازی بدون شکست را ثبت کرده‌اند. ژاپن در تلاش است تا برای اولین بار از مرحله یک‌هشتم نهایی فراتر برود و در این مسیر هیچ ترسی از مدعیان سنتی نخواهد داشت.

مراکش

مراکش در قطر با تبدیل شدن به نخستین کشور آفریقایی که به نیمه‌نهایی جام جهانی می‌رسد، دست به تاریخ‌سازی زد؛ ماجراجویی جذابی که برای شیرهای اطلس در مرحله ماقبل فینال و در برابر فرانسه به پایان رسید.

آن‌ها پس از آن موفقیت تاریخی، در جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۶ که پس از حواشی فراوان پیرامون واگذاری میزبانی، در خاک خودشان برگزار شد، عنوان قهرمانی را از آن خود کردند. مراکش را می‌توان شایسته‌ترین تیم خارج از قاره اروپا و آمریکای جنوبی دانست که توانایی پیشروی تا مراحل پایانی را دارد. آن‌ها در ترکیب خود اشرف حکیمی را به عنوان یک مهره با کلاس جهانی در اختیار دارند؛ در حالی که براهیم دیاز، اسماعیل سیباری و عبده زلزولی خلاقیت و فاکتورهای غیرمنتظره‌ای را به تیم اضافه می‌کنند. همچنین باید بازی‌های ایوب بوعدی، نوجوان فوق‌العاده بااستعدادی که بازی برای مراکش را به فرانسه ترجیح داد، به دقت زیر نظر گرفت.

ترکیه

ترکیه برای نخستین بار پس از کسب عنوان سومی در سال ۲۰۰۲، دوباره به جام جهانی بازمی‌گردد؛ تیمی که پس از راهیابی به مرحله یک‌چهارم نهایی یورو ۲۰۲۴، موجی از خوش‌بینی و امیدواری بالا را به همراه دارد.

وینچنزو مونتلا مجموعه درخشانی از استعدادهای تهاجمی را در اختیار دارد که در این میان آردا گولر، کنان ییلدیز و باریش آلپر ییلماز همگی بازیکنانی هستند که باید بازی‌هایشان را به دقت تماشا کرد. با وجود هاکان چالهان‌اوغلو که نبض بازی را در دست می‌گیرد و تیم را رهبری می‌کند، ترکیه هیچ کمبودی از نظر استعدادهای تکنیکی و باکیفیت ندارد.

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