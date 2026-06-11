چهار درس بزرگ از برد قاطع سهشیرها
خطونشان شاگردان توخل برای رقبا با درخشش در فلوریدا
تیم ملی انگلستان در مسیر آمادهسازی خود برای جام جهانی، در یک دیدار دوستانه با نتیجه ۳ بر صفر از سد کاستاریکا گذشت تا آمادگی بالای خود را به رخ حریفان بکشد.
به گزارش ایلنا، دکلان رایس در همان دقایق ابتدایی مسابقه سهشیرها را پیش انداخت و در ادامه، آنتونی گوردون و اولی واتکینز با گلزنی در نیمه دوم، این پیروزی قاطع را تثبیت کردند.
در ادامه نگاهی میاندازیم به چهار درس بزرگی که از این مسابقه تدارکاتی آموختیم.
نمایش مقتدرانه تیم ملی انگلستان
شاگردان توماس توخل در طول این مسابقه تسلط کاملی بر جریان بازی داشتند و پیشرفت چشمگیری را نسبت به پیروزی اقتصادی ۱ بر صفر خود در دیدار قبلی مقابل نیوزیلند نشان دادند. آنها مالکیت توپ را کاملاً در اختیار گرفتند، پنج موقعیت بزرگ گلزنی ایجاد کردند و آمار ۲۸ شوت را به ثبت رساندند. در سمت مقابل، کاستاریکا تنها موفق به زدن یک شوت شد که این آمار به خوبی نشاندهنده سیطره مطلق انگلیس بر زمین است.
درخشش دوباره زوج خط میانی
دکلان رایس و الیوت اندرسون در سیستم دو هافبک مرکزی توماس توخل، بار دیگر نمایش بسیار درخشانی را از خود بر جا گذاشتند. اندرسون در نیمه اول، چه در زمان مالکیت توپ و چه در کارهای دفاعی، فوقالعاده ظاهر شد. او به خوبی نشان داد که تحت تأثیر شایعات و ابهامات موجود پیرامون آیندهاش در ناتینگهام فارست قرار نگرفته است. رایس نیز عملکردی بینقص داشت؛ او به عنوان یک منبع خلاقیت در میانه زمین ظاهر شد و بارها با پیشروی به موقعیتهای خطرناک اضافه شد که یکی از همین حرکتها منجر به گلزنی او شد.
خط و نشان جدی جود بلینگام برای توخل
توماس توخل پیش از این جود بلینگام را به چالش کشیده بود تا برای به دست آوردن جایگاه فیکس در ترکیب تیم بجنگد. ستاره رئال مادرید در حال حاضر برای بازی در پست شماره ۱۰ رقابت فشردهای با مورگان راجرز دارد. بلینگام در این مسابقه بسیار تأثیرگذار بود و در نیمه اول یک موقعیت عالی برای نونی مادوئکه ساخت. او همچنین در بازیسازی و طراحی حملهای که منجر به گل دوم تیم شد، نقش مستقیمی ایفا کرد و به ویژه هماهنگی و همکاری بسیار خوبی با هری کین و اندرسون داشت.
دفاع محکم آنتونی گوردون از جایگاهش در بال چپ
گوردون قبل از تعویض شدنش، به کابوسی برای خط دفاعی کاستاریکا تبدیل شد و با این نمایش، فشار زیادی به کادر فنی آورد تا در اولین بازی جام جهانی مقابل کرواسی، فیکس شدن خود را به مارکوس رشفورد ترجیح دهد. حرکت تماشایی او پایهگذار گل اول بازی شد و در ادامه نیز پنالتی خود را با مهارتی بالا به گل تبدیل کرد. در طول مسابقه، هیچ بازیکنی بیشتر از ستاره جدید بارسلونا توپ را رو به جلو حمل نکرد.