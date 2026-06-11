به گزارش ایلنا، مائوریسیو پوچتینو در یک گفت‌وگوی صمیمی به یادآوری دوران کودکی‌اش در شهر کوچک مرفی در آرژانتین پرداخت و از تأثیرات عمیق فوتبال بر زندگی‌اش سخن گفت. او به یاد می‌آورد که چگونه در سن شش سالگی و در حالی که به همراه خانواده‌اش به تماشای جام جهانی می‌رفت، با قهرمانان فوتبال آرژانتین آشنا شد.

پوچتینو با اشاره به چالش‌های پیش روی تیم ملی آمریکا گفت: «هیچ‌کس آمریکا را به عنوان یک مدعی نمی‌بیند، اما وقتی به جام‌های جهانی گذشته نگاه می‌کنید، می‌پرسید: چرا نه؟» او بر این باور است که میزبانی می‌تواند همبستگی و حمایت از بازیکنان را افزایش دهد و به آن‌ها آزادی برای درخشش بدهد.

او همچنین به تفاوت‌های فرهنگی میان فوتبال در آمریکا و آرژانتین اشاره کرد و گفت: «فوتبال در آمریکا مانند آرژانتین وجود ندارد، اما احساسات نسبت به این ورزش عمیق‌تر شده است.» پوچوتینو تأکید کرد که تغییر در فرهنگ ورزشی آمریکا زمان‌بر است و نیاز به صبر و تلاش دارد.

سرمربی تیم ملی آمریکا به اهمیت ایجاد اعتماد میان بازیکنان و کادر فنی اشاره کرد و گفت: «ما به بازیکنان گوش دادیم و به آن‌ها اعتماد کردیم تا پایه‌ای برای هماهنگی حرفه‌ای ایجاد کنیم.» او همچنین به چالش‌های رقابتی در لیگ MLS و نیاز به تغییر در رویکرد بازیکنان اشاره کرد و گفت: «در فوتبال، بازی کردن و رقابت کردن دو چیز متفاوت است.»

پوچوتینو در پایان به فشارهای موجود در فوتبال اشاره کرد و گفت: «ما باید تعادل را پیدا کنیم و به بازیکنان نشان دهیم که رهبران ما عادل هستند.» او بر این باور است که ایجاد انرژی مثبت در تیم و فراهم کردن فرصت برای تغییر رفتار بازیکنان، کلید موفقیت است.

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