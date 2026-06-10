به گزارش ایلنا، مستند «۹ ژوئیه ۲۰۰۶» به بررسی میراث و لحظات به یادماندنی فینال فراموش‌نشدنی جام جهانی بین فرانسه و ایتالیا می‌پردازد که نه تنها به ضربه سر زیدان بلکه به دیگر وقایع کمتر شناخته‌شده، از جمله مصدومیت شانه او پس از برخورد با فابیو کاناوارو، نیز اشاره می‌کند.

در دقیقه ۸۰ فینال، زیدان در حال آماده‌سازی برای دریافت یک پاس هوایی بلند بود که کاناوارو با سرعت به او نزدیک شد و با یک پرش بلند او را به زمین پرتاب کرد. در این حین، شانه زیدان در رفت و او با چهره‌ای رنگ‌پریده به سمت نیمکت خود علامت تعویض داد. کاناوارو که از ابتدای بازی بسیار تهاجمی بود، پیش از این نیز تیری هری را در دقیقه اول به شدت مصدوم کرده بود. دکتر ژان-پی‌یر پاکله، پزشک تیم ملی فرانسه در آن زمان، به یاد می‌آورد: «تیری هری دچار ضربه مغزی شده بود و نمی‌توانستم بگویم که او نباید بازی کند، اما او می‌خواست ادامه دهد. در آن زمان، ما نمی‌توانستیم کاری انجام دهیم.»

پاتریک ویرا در این باره گفت: «می‌دانستم که ایتالیایی‌ها از ما می‌ترسند. می‌دانستم که ترساندن، سلاحی است که آن‌ها برای پیروزی استفاده خواهند کرد. من کاناوارو را می‌شناختم. اقدام او روی هری به معنای این بود که: "ما بر شما غلبه خواهیم کرد. این یک بازی مرگ و زندگی است."»

در حالی که زیدان روی زمین دراز کشیده بود، دکتر پاکله به او نزدیک شد و گفت: «در آن لحظه، متوجه شدم که شانه‌اش در رفته و همه فکر می‌کردند کارش تمام شده است.» به گفته پاکله، در آن لحظه، مارکو ماتراتزی به او نزدیک شد و به زبان ایتالیایی گفت: «هیچ فایده‌ای ندارد. او مرده است، پیرمرد...»

پاکله ادامه می‌دهد: «زیدان ایتالیایی صحبت می‌کند و کاملاً متوجه شد. من فکر کردم: این آخرین بازی زیدان است، فینال جام جهانی است. من یک حرکت ملایم و احتیاطی انجام دادم و ناگهان، شانه‌اش جا رفت.» طبق روایت مستند، زیدان در نهایت به بازی ادامه داد و همه را شگفت‌زده کرد، در حالی که هیچ‌کس نمی‌توانست پیش‌بینی کند که او در این فینال به چه سرنوشتی دچار خواهد شد.

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