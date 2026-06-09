ادعای جالب ستاره ویارئال در آستانه جام جهانی
ویگا: پرتغال مدعی قهرمانی است اما بخت اول نیست
در حالی که تیم ملی پرتغال هرگز طعم قهرمانی در جام جهانی را نچشیده است، رناتو ویگا مدافع این تیم با ابراز امیدواری نسبت به شکستن این طلسم تاریخی، مدعی شد کشورش شانس بالایی برای فتح جام بیستوسوم دارد.
به گزارش ایلنا، رناتو ویگا این فرضیه را که پرتغال مدعی اصلی و بخت اول قهرمانی در جام جهانی به شمار میرود کمرنگ جلوه داد، اما در عین حال تاکید کرد که شاگردان روبرتو مارتینز در آمریکای شمالی یکی از مدعیان جدی کسب جام خواهند بود.
یاران کریستیانو رونالدو کار خود را در گروه K این مسابقات در تاریخ ۲۷ خرداد ماه (۱۷ ژوئن) مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو آغاز میکنند و ازبکستان و کلمبیا دیگر رقبای آنها در مرحله اول این تورنمنت بزرگ خواهند بود.
سلسائوی اروپا پیش از شروع رسمی مسابقات، یک دیدار تدارکاتی دیگر برابر نیجریه در روز چهارشنبه پیش رو دارد تا پس از پیروزی ۲ بر ۱ اخیر خود مقابل شیلی (مسابقهای که با اخراج رافائل لیائو همراه بود)، روند آمادهسازی خود را تکمیل کند. پرتغال پیش از این هرگز قهرمان جام جهانی نشده و بهترین رتبه تاریخ این کشور، مقام سومی در نسخه ۱۹۶۶ انگلیس بوده است. آنها چهار سال پیش در قطر با شکست در مرحله یکچهارم نهایی از گردونه رقابتها کنار رفتند.
بر اساس شبیهسازیهای ابرکامپیوتر اوپتا (Opta)، برای شاگردان مارتینز شانس ۷ درصدی جهت قهرمانی در جام جهانی در نظر گرفته شده که این آمار، آنها را در رتبه پنجم مدعیان این تورنمنت قرار میدهد.
ویگا که سال گذشته بخشی از تیم ملی پرتغال در راه قهرمانی لیگ ملتهای اروپا بود، باور دارد که تیمش از تمام شانسهای لازم برای رقابت در مراحل پایانی برخوردار است. مدافع میانی باشگاه ویارئال در این خصوص گفت: "هیچ منکری برای کیفیت و سطح بالای پرتغال وجود ندارد. ما مدعی قهرمانی هستیم، نه بخت اول و اصلی آن. در حال حاضر، ما فقط یک مدعی به شمار میرویم."
پرتغال لیستی ۲۶ نفره را برای جام جهانی معرفی کرده است؛ جایی که کریستیانو رونالدو به عنوان کاپیتان، ششمین حضور تاریخی خود در ادوار جام جهانی را تجربه خواهد کرد. برونو فرناندز، ستاره منچستریونایتد نیز پس از یک فصل درخشان در لیگ برتر انگلیس پا به این مسابقات میگذارد؛ او در فصل ۲۰۲۵-۲۰۲۶ موفق شد رکورد بیشترین پاس گل در یک فصل این رقابتها را با ثبت ۲۱ پاس گل بشکند.
نونو مندز، ژوائو نوس، ویتینیا و گونسالو راموس همگی مهرههایی هستند که به پاریسنژرمن برای دفاع از عنوان قهرمانی خود در لیگ یک فرانسه و لیگ قهرمانان اروپا کمک کردند.
ویگا معتقد است ذهنیت برندهشدن در درون اسکواد تیم، کلید اصلی موفقیت در جام جهانی خواهد بود. او در پایان افزود: "من فکر میکنم رختکن ما بزرگترین دارایی و سرمایه ماست. اتمسفر و فضای بسیار خوبی در تیم حاکم است، همراه با بازیکنانی بزرگ که به ما کمک میکند تا بهترین عملکرد خود را در داخل زمین به نمایش بگذاریم. هر کسی که به میدان برود قطعاً تمام توان خود را خواهد گذاشت. البته همیشه رقابت در داخل گروه وجود دارد، اما رقابت واقعی در خارج از این رختکن و در زمین مسابقه با رقبای ماست."