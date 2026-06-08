ستاره برزیل به بازی با مراکش میرسد؟
نتایج جدید آزمایشهای پزشکی نیمار از روند مثبت بهبودی او حکایت دارد، اما حضور ستاره برزیل در دیدار نخست سلسائو مقابل مراکش در جام جهانی ۲۰۲۶ همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
به گزارش ایلنا، نیمار، ستاره برزیلی که در حال حاضر با تیم ملی کشورش برای جام جهانی ۲۰۲۶ آماده میشود، به تازگی تحت یک آزمایش امآرآی قرار گرفت که نشاندهنده پیشرفت خوب در روند بهبودی آسیبدیدگیاش در عضله ساق پای راست است.
نیمار که به تازگی به فهرست نهایی کارلو آنچلوتی برای جام جهانی اضافه شده، از تاریخ ۱۷ مه به دلیل احساس درد در ساق پای راست در یک بازی از لیگ برزیل، غیبت داشته است. باشگاه سانتوس اعلام کرده بود که این آسیب یک «ادم» است و یک روز بعد، آنچلوتی او را برای جام جهانی دعوت کرد. این تصمیم در میان درخواستهای شدید از سوی برخی بازیکنان، پیشکسوتان و هواداران تیم ملی برزیل اتخاذ شد.
با این حال، کنفدراسیون فوتبال برزیل تصمیم به انجام آزمایشهای بیشتر گرفت و بلافاصله پس از آغاز تمرینات تیم ملی در تاریخ ۲۷ مه در ریودوژانیرو، نیمار را تحت آزمایشهای جدید قرار داد که نشاندهنده آسیبدیدگی جدیتری از آنچه انتظار میرفت، بود. آنچلوتی با این حال اطمینان داد که نیمار در مرحله نهایی جام جهانی که از این پنجشنبه در ایالات متحده، مکزیک و کانادا آغاز میشود، حضور خواهد داشت.
از آن زمان، نیمار بیشتر در باشگاه تمرین کرده و تنها حرکات سبک را در زمین انجام داده است. او دو بازی دوستانه پیش از جام جهانی، یکی مقابل پاناما (۶-۲) و دیگری مقابل مصر (۲-۱) را از دست داد و حتی برای بازی اخیر در کلیولند نیز سفر نکرد و در نیوجرسی، محل تمرکز تیم ملی، ماند تا روند بهبودیاش را تسریع کند.
آنچلوتی در یک کنفرانس خبری ابراز امیدواری کرد که این مهاجم به زودی به تمرینات گروهی بازگردد، هرچند هنوز وضعیت او برای بازی افتتاحیه مقابل مراکش در روز شنبه در ورزشگاه متلایف در هالهای از ابهام است. این نخستین مشکل برای سرمربی سابق رئال مادرید نیست، زیرا در بازی اخیر مقابل مصر، او به دلیل مصدومیت، وسلی را از دست داد و همچنین مدافع رم را به دلیل شدت مشکل شناساییشده در عضله ران از فهرست خارج کرد.