اسطوره جذاب ایتالیا سرمربی آولینو شد

به گزارش ایلنا، آلساندرو نستا به‌طور رسمی به عنوان سرمربی جدید تیم آولینو معرفی شد. سرمربی سابق مونزا از این باشگاه ایرپینی آغاز به کار می‌کند و قراردادی به مدت دو سال با آن امضا کرده است. نستا فردا به شهر می‌رسد و روز چهارشنبه صبح در مراسم معارفه به رسانه‌ها و هواداران معرفی خواهد شد. او باید میراثی را که داویده بالاردینی پس از دستیابی به هدف بقا و قرارگیری در پلی‌آف در آخرین روز فصل عادی بر جای گذاشته، ادامه دهد.

باشگاه آولینو به‌طور رسمی ورود آلساندرو نستا را از طریق کانال‌های رسمی خود اعلام کرد: «باشگاه آولینو ۱۹۱۲ خوشحال است اعلام کند مسئولیت سرمربیگری تیم اول برای فصل ۲۰۲۶/۲۰۲۷ به آقای آلساندرو نستا سپرده شده است.»

نستا در ۱۹ مارس ۱۹۷۶ در رم متولد شده و کار خود را به عنوان مربی در میامی آمریکا آغاز کرده و به مدت ۳ فصل در این باشگاه فعالیت داشته است. مسیر او در ایتالیا از فصل ۲۰۱۸/۲۰۱۹ در سری B با هدایت پروجا آغاز شد و سپس تجربیاتی در فروزینونه، رجیانا و مونزا در سری B و سری A به دست آورد. او در مجموع ۱۹۲ بار روی نیمکت تیم‌های مختلف در سری A، سری B، جام حذفی ایتالیا و پلی‌آف سری B نشسته است. قرارداد او تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۸ اعتبار دارد.

کادر فنی که نستا در آولینو همراه خود خواهد داشت، از تاریخ ۱ ژوئیه ۲۰۲۶ شامل دستیار مربی لورنزو روبیناچی، همکاران فنی ماسیمو لو موناکو و وینچنزو واریکا، مربی بدنساز لوکا موریلینی، مربی دروازه‌بان‌ها رافائله کلمنته و تحلیلگر مسابقات فدریکو سالدانو خواهد بود.

کنفرانس مطبوعاتی معارفه سرمربی جدید روز چهارشنبه ۱۰ ژوئن ۲۰۲۶ ساعت ۱۰:۳۰ در سالن مطبوعاتی ورزشگاه پارتنیو لومباردی برگزار خواهد شد.

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