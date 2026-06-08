رونمایی از لباس جنجالی ویارئال؛ زردهای اسپانیا با سلاح جدید به اروپا میآیند!
ویارئال از پیراهن جدید و متفاوت خود برای فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۷ رونمایی کرد؛ لباسی مدرن با فناوری پیشرفته و طراحی الهامگرفته از جریان آب که قرار است در لالیگا و لیگ قهرمانان اروپا به تن ستارههای این تیم دیده شود.
به گزارش ایلنا، ویارئال در روز دوشنبه، لباس اول خود برای فصل ۲۰۲۶-۲۷ را رونمایی کرد. این لباس که به رنگ زرد معروف این باشگاه است، با طراحی نوآورانهای در سبک ژاکارد و الهام از حرکت آب، به نمایش گذاشته شد. شعار این رونمایی «ساخته شده برای جریان» است که به مفهوم جریان و حرکت اشاره دارد و به لباس شخصیت بیشتری میبخشد.
این پیراهن همچنین با تضاد بافت بین جلو و پشت خود، جلوهای بصری و پویا ایجاد میکند. اما نوآوری بزرگ امسال، اتصال کامل بین پیراهن و شلوار از طریق یک نوار آبی مداوم است که در تمام طول کنارهها قرار دارد. جورج میکاتادزه به عنوان مدل در این رونمایی باشکوه حضور داشت. این باشگاه اکنون آماده است تا لباس جدید خود را در سالی پرچالش که در لالیگا، جام حذفی اسپانیا و لیگ قهرمانان اروپا رقابت خواهد کرد، به نمایش بگذارد. این لباس هماکنون در فروشگاههای رسمی باشگاه قابل خریداری است.
مهندسی نساجی در لباسهای ویارئال
پایداری به عنوان یک عنصر اساسی در عملکرد بالا در ورزش، به طور کامل در این لباسها گنجانده شده است. به همین دلیل، شرکت خوما نخستین پیراهن ویارئال را به طور صددرصد از پلیاستر بازیافتی تولید کرده است. این پارچه فنی از تبدیل زبالههای پلاستیکی به پارچه به دست میآید و به کاهش ۷۵ درصدی انتشار دیاکسید کربن کمک میکند.
این لباس با بافت ژاکارد که بر روی بدنه پیراهن اعمال شده، گرافیکهای کوچکی را به پارچه اضافه میکند تا تهویهپذیری بیشتری داشته باشد. سیستم میکرو مش نیز شامل پنلهای تهویهای است که به صورت راهبردی در نواحی با تعریق بالا قرار گرفتهاند و مدیریت بهینه رطوبت را تضمین میکنند و بدن را در حین فعالیتهای شدید، خشک و در تعادل حرارتی نگه میدارند.
دوختهای مسطح نیز نقاط اصطکاک را حذف کرده و خطر سایش را کاهش میدهند که به راحتی بیشتر در حین حرکت منجر میشود. لوگوی سیلیکونی نیز حداکثر راحتی را در بازی فراهم میکند و از اصطکاک با پوست جلوگیری میکند، در حالی که سبکی و انعطافپذیری لباس را حفظ میکند.