اعتراف عجیب ستاره آلمان؛ مدعی قهرمانی نیستیم!

لئون گورتسکا، هافبک تیم ملی آلمان و باشگاه بایرن مونیخ، با اشاره به عملکرد ضعیف این تیم در دو دوره اخیر جام جهانی، اعلام کرد که آلمان در این دوره از رقابت‌ها به عنوان یکی از مدعیان اصلی شناخته نمی‌شود و ترجیح می‌دهد که در نقش یک مدعی بزرگ ظاهر شود.

آلمان در دو دوره اخیر جام جهانی، یعنی ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲، از مرحله گروهی حذف شد و به همین دلیل، لئون گورتسکا، هافبک تیم ملی آلمان، معتقد است که این تیم در جام جهانی ۲۰۲۶ به عنوان یکی از مدعیان اصلی شناخته نمی‌شود. او در مصاحبه‌ای با فیفا گفت: "بسیار صادقانه بگویم: من ترجیح می‌دادم که بزرگ‌ترین مدعی باشم. من به این وضعیت در باشگاهم عادت کرده‌ام و در این شرایط، شانس‌های ما برای کسب عنوان قهرمانی بیشتر است. اما با توجه به سال‌های اخیر، مناسب نیست که اکنون خود را به عنوان مدعی قهرمانی جام جهانی معرفی کنیم."

گورتسکا همچنین به جایگاه آلمان در رده‌بندی فیفا اشاره کرد و گفت: "آلمان در حال حاضر در جایگاه دهم رده‌بندی قرار دارد، پایین‌تر از کشورهای مانند آرژانتین، اسپانیا، فرانسه، انگلیس، پرتغال، برزیل، مراکش، هلند و بلژیک."

او ادامه داد: "وضعیت ما نسبت به تورنمنت‌های قبلی کمی متفاوت است. من احساس نمی‌کنم که جزو گروه اصلی مدعیان باشیم. باید در این مورد صادق باشیم. با این حال، انتظار بالایی از ما به عنوان یکی از کشورهای بزرگ در فوتبال وجود دارد. ما ستاره‌های بزرگی در تیم داریم و اگر همه ما سالم و در فرم خوبی باشیم، می‌توانیم کارهای زیادی انجام دهیم."

گورتسکا با اشاره به بازی نخست آلمان در جام جهانی که روز یکشنبه مقابل کوراسائو در هیوستون برگزار می‌شود، افزود که آلمان با حمایت کمتری از سوی هوادارانش نسبت به سال‌های گذشته، به ویژه در زمان قهرمانی در ۲۰۱۴، وارد این رقابت‌ها می‌شود. او گفت: "ما می‌خواهیم این وضعیت را اصلاح کنیم. ما احساس می‌کنیم که هیجان، نزدیکی با هواداران و شاید حتی حمایت آن‌ها دیگر مانند گذشته نیست. ما کمی از این حمایت را از دست داده‌ایم و به طور طبیعی می‌خواهیم دوباره این اعتماد را به دست آوریم."

در پایان، گورتسکا تأکید کرد: "این واقعاً بزرگ‌ترین انگیزه شخصی من است و تمام تیم نیز همین احساس را دارد. ما فقط می‌خواهیم به جلو نگاه کنیم و از فرصتی که اکنون داریم، بهره‌برداری کنیم. ما می‌دانیم که تیم خوبی داریم."

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