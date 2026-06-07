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تاج خبر مهم را تایید کرد: ویزای تیم ملی در جام جهانی روزانه است

تاج خبر مهم را تایید کرد: ویزای تیم ملی در جام جهانی روزانه است
کد خبر : 1795364
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مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا برای بازیکنان و اعضای کادرفنی تیم ملی ویزای یک روزه برای بازی‌های جام جهانی صادر خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، در واکنش به آخرین وضعیت حضور تیم ملی در جام جهانی گفت: «نمی‌دانیم کارشکنی آمریکایی‌ها تا کجا ادامه دارد.»

وی با اشاره به تأخیر در صدور مجوز ورود به خاک آمریکا اظهار کرد: «یک روز قبل از مسابقه به تیم ملی ما اجازه ورود داده‌اند. حاکمان آمریکا آن‌قدر منفورند که هیچ‌کس دلش نمی‌خواهد به آن کشور برود، اما جام جهانی در آنجاست و باید برویم. معنی کار آمریکا خباثت و نبود برابری بین تیم‌هاست.»

تاج همچنین از دخالت آمریکا در حوزه مدیریت فوتبال انتقاد کرد و گفت: «واقعاً عجیب است که این‌ها تا این حد در حوزه اداره فوتبال دخالت می‌کنند. این کار نادر است. فدراسیون فوتبال اعتراض خود را به فیفا اعلام می‌کند. اداره فوتبال بر عهده فیفاست. پیش‌بینی می‌کنیم خباثت‌هایی که انجام شده، ادامه داشته باشد.»

رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه گفت: «ما از اینکه در آمریکا حضور نداریم ناراحت نیستیم و این برای ما خوب است. به هر حال نمی‌دانیم در فرودگاه چه شیطنت‌هایی انجام خواهند داد. این‌ها در جاهایی برابر مقاومت مردم شکست خوردند و این شکست‌ها را در زمین فوتبال جبران و عقده‌گشایی می‌کنند. رزمندگان در میدان با قدرت جواب این‌ها را دادند و کار درستی کردند.»

تاج در پایان با تأکید بر آرامش و اقتدار تیم ملی گفت: «علی‌رغم همه خباثت‌ها نگرانی نداریم و کار تیم ملی با اقتدار اداره می‌شود. واقعیت این است که تیم ملی فوتبال ایران در حال جنگ است و ان‌شاءالله این بچه‌ها از اقتدار کشور دفاع کنند.»

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