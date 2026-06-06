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ایتالیانو سرمربی بشیکتاش شد

ایتالیانو سرمربی بشیکتاش شد
کد خبر : 1795035
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وینچنزو ایتالیانو، سرمربی سابق بولونیا، به عنوان سرمربی جدید باشگاه بشیکتاش ترکیه معرفی شد.

به گزارش ایلنا، وینچنزو ایتالیانو به طور رسمی به عنوان سرمربی جدید باشگاه بشیکتاش معرفی شد. این مربی که در آلمان به دنیا آمده، فصل گذشته را با قهرمانی در جام حذفی ایتالیا به پایان رساند و حالا به دنبال یک چالش جدید در لیگ ترکیه است. ایتالیانو که پیش از این به عنوان گزینه‌ای برای هدایت ناپولی مطرح شده بود، اکنون به بشیکتاش پیوسته و قراردادش تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۸ اعتبار دارد.

ایتالیانو که در سال ۱۹۷۷ متولد شده، پس از تجربه مربیگری در تیم‌هایی چون فیورنتینا و بولونیا، حالا به عنوان سرمربی جدید بشیکتاش انتخاب شده است. او روز گذشته به ترکیه سفر کرده و مورد استقبال گرم هواداران قرار گرفت. باشگاه بشیکتاش در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد: "باشگاه فوتبال بشیکتاش اعلام می‌کند که توافقی با مربی با تجربه ایتالیایی، وینچنزو ایتالیانو، برای هدایت تیم اول خود به امضا رسانده است. ما مطمئن هستیم که مربی ما سهم قابل توجهی در موفقیت‌های باشگاه خواهد داشت و از او در خانواده بشیکتاش استقبال می‌کنیم."

این اولین تجربه ایتالیانو در خارج از ایتالیا خواهد بود. او در فصل گذشته با بولونیا به مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ اروپا رسید، اما در این مرحله از آستون ویلا شکست خورد. ایتالیانو پس از دو سال مربیگری در بولونیا، که با قهرمانی در جام حذفی ایتالیا در فصل ۲۰۲۴/۲۵ به پایان رسید، حالا به دنبال موفقیت‌های جدید در ترکیه است. پیش از این، او کار خود را به عنوان دستیار مربی در ونیز آغاز کرده و سپس در تریپانی به موفقیت‌های قابل توجهی دست یافت که منجر به دعوت از او به اسپزیا و سپس فیورنتینا شد.

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