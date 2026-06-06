به گزارش ایلنا، جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ از راه رسیده است. چهل و هشت تیم در قالب ۱۲ گروه به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت تا جایگاهی را در مرحله حذفی برای خود تضمین کنند، در حالی که ۱۶ تیم پس از انجام تنها سه بازی راهی خانه خواهند شد.

برخی از گروه‌ها نسبت به سایرین کم‌رقابت‌تر به نظر می‌رسند، اما تعیین دقیق میزان سختی هر گروه می‌تواند کار دشواری باشد. خوشبختانه، رتبه‌بندی بین‌المللی قدرت اپتا در اختیار ماست تا در ارزیابی کیفیت واقعی هر گروه در جام جهانی کمک کند.

با نگاهی به امتیازات قدرت اپتا برای تمامی ۴۸ تیم - امتیازی از ۰ تا ۱۰۰، که ضعیف‌ترین تیم ملی جهان کمترین امتیاز و بهترین تیم بالاترین امتیاز را دارد - می‌توانیم به شکلی منصفانه درباره قوی یا ضعیف بودن هر یک از گروه‌ها در جام جهانی ۲۰۲۶ قضاوت کنیم.

بنابراین، کدام گروه به عنوان «گروه مرگ» در جام جهانی ۲۰۲۶ شناخته می‌شود و کدام گروه به عنوان ضعیف‌ترین گروه در میان این ۱۲ گروه قلمداد می‌گردد؟ در ادامه نتایج آمده است:

گروه مرگ جام جهانی ۲۰۲۶

قوی‌ترین گروه در جام جهانی ۲۰۲۶، گروه I است که شامل فرانسه، سنگال، نروژ و عراق می‌شود و میانگین امتیاز قدرت اپتا برای چهار تیم حاضر در این گروه، بالاترین میزان (۸۱.۸) است. فرانسه در رتبه‌بندی بین‌المللی قدرت اپتا به عنوان دومین تیم ملی برتر جهان قرار دارد؛ تنها اسپانیا (۱۰۰) امتیاز قدرت اپتای بالاتری نسبت به آن‌ها (۹۸.۶) دارد.

آن‌ها در گروه I با سنگال (رتبه ۲۱) و نروژ (رتبه ۲۵) هم‌گروه هستند، به این معنی که این گروه تنها گروهی در جام جهانی ۲۰۲۶ است که سه تیم از آن، در آستانه شروع تورنمنت در جمع ۲۵ تیم برتر رتبه‌بندی قدرت اپتا قرار دارند. حتی عراق (با رتبه ۶۲) نیز می‌تواند حریف سختی نشان دهد، تیمی که قدرت خود را در جریان تساوی ۱ بر ۱ مقابل اسپانیا در فاصله یک هفته مانده به آغاز مسابقات ثابت کرد.

گروه K نیز با فاصله بسیار کمی به عنوان دومین گروه سخت در جام جهانی ۲۰۲۶ پشت سر آن قرار دارد. این گروه تنها جامی است که دو تیم از ۱۰ تیم برتر رتبه‌بندی قدرت اپتا را در خود جای داده است: کلمبیا (ششم) و پرتغال (نهم). این گروه بر اساس میانگین امتیاز قدرت اپتا (۸۱.۰) پشت سر گروه I (۸۱.۸) قرار می‌گیرد، اما اگر به جای آن به میانگین رتبه قدرت اپتا (۲۶.۸) نگاه کنید، قوی‌ترین گروه خواهد بود.

گروه D نیز به عنوان تنها گروهی که هیچ تیمی خارج از ۵۰ تیم برتر در آن وجود ندارد، شایسته اشاره است. این گروه با حضور ترکیه (بیستم)، استرالیا (بیست و هشتم)، پاراگوئه (سی‌ام) و ایالات متحده (سی و ششم) به عنوان یکی از میزبانان مشترک، تیمی است که فشرده‌ترین و نزدیک‌ترین توزیع امتیازات قدرت اپتا را دارد و فاصله بین بهترین و ضعیف‌ترین تیم در این گروه تنها ۶.۵ امتیاز است.

این موضوع پتانسیل این را دارد که این گروه را به سخت‌ترین گروه برای پیش‌بینی تبدیل کند. ابرکامپیوتر اپتا نیز با این موضوع موافق است، چرا که مجموع امتیازات پیش‌بینی‌شده برای هر چهار تیم در گروه D نیز کمترین میزان توزیع و فاصله را دارد. ایالات متحده شانس اول گروه محسوب می‌شود، اما میانگین امتیازات آن‌ها در طول ۲۵,۰۰۰ شبیه‌سازی (۴.۶) تنها یک امتیاز بیشتر از استرالیا (۳.۵) است که کمترین شانس را برای صعود از این گروه دارد.

ضعیف‌ترین گروه در جام جهانی ۲۰۲۶

هیچ گروهی در جام جهانی هرگز بیش از حد ضعیف نخواهد بود، اما با حضور ۴۸ کشور در این تورنمنت - که افزایش نسبت به ۳۲ تیم را نشان می‌دهد - سطح و معیار پایین‌تری برای صعود در برخی مناطق وجود داشت. آیا هائیتی یا کوراسائو می‌توانستند به یک جام جهانی ۳۲ تیمی، یا جامی که در آن میزبانان مشترک یعنی آمریکا، مکزیک و کانادا برای صعود در منطقه کونکاکاف حضور داشتند، راه یابند؟ کسی چه می‌داند.

واقعیت این است که هائیتی (رتبه ۹۲) و کوراسائو (رتبه ۱۳۱) بر اساس رتبه‌بندی بین‌المللی قدرت اپتا، دو کشور با پایین‌ترین رتبه در جام جهانی ۲۰۲۶ هستند، بنابراین این بدان معناست که گروه‌های آن‌ها بیشترین اختلاف را بین کیفیت بهترین تیم و ضعیف‌ترین تیم دارند. در گروه C، اختلاف امتیاز قدرت اپتا بین بهترین تیم (برزیل - ۹۲.۲) و ضعیف‌ترین تیم (هائیتی - ۵۷.۱) برابر با ۳۵.۱ است، اما این شکاف در گروه E حتی بزرگتر است، جایی که آلمان (۸۹.۶) امتیازی معادل ۴۰.۱ بالاتر از کوراسائو (۴۹.5) دارد.

با وجود این، ضعیف‌ترین گروه در جام جهانی ۲۰۲۶ گروه B است، چرا که میانگین امتیاز قدرت اپتا (۷۰.۹) و میانگین رتبه قدرت اپتا (۵۲.۸) برای چهار تیم حاضر در آن، پایین‌تر از هر گروه دیگری در این تورنمنت است. این وضعیت به این دلیل رخ داده که کانادا (با رتبه ۳۷ در رتبه‌بندی قدرت اپتا) به عنوان یکی از میزبانان مشترک در سید ۱ قرعه‌کشی قرار گرفت و آن‌ها با فاصله زیاد، پایین‌ترین رتبه را در میان سرسیدها داشتند.

هیچ‌یک از تیم‌های حاضر در گروه B در میان ۱۶ تیم برتر فوتبال مردان جهان در رتبه‌بندی قدرت اپتا قرار ندارند و سوئیس (رتبه ۱۷) بالاترین رتبه را داراست. آن‌ها با بوسنی و هرزگوین (رتبه ۷۷) به عنوان برنده پلی‌آف یوفا و قطر (رتبه ۸۰) به عنوان برنده پلی‌آف ای‌اف‌سی هم‌گروه هستند.

گروه A نیز در میان ضعیف‌ترین گروه‌ها قابل بررسی است. این گروه تنها گروهی در جام جهانی ۲۰۲۶ است که هیچ تیم ملی با رتبه زیر ۲۰ جهان در رتبه‌بندی قدرت اپتا را در خود جای نداده است. مکزیک (رتبه ۲۴) به عنوان یکی از میزبانان مشترک، بالاترین رتبه را در گروه A دارد و کره جنوبی (رتبه ۳۲)، جمهوری چک (رتبه ۴۰) و آفریقای جنوبی (رتبه ۶۴) به آن‌ها ملحق شده‌اند.

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