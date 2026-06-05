حریف تمرینی عجیب سهشیرها
رویارویی انگلیس با یک تیم آماتور در میامی
تیم ملی فوتبال انگلیس در مسیر آمادهسازی خود برای جام جهانی، هفته آینده در یک دیدار تمرینی و پشت درهای بسته به مصاف تیمی آماتور از میامی خواهد رفت.
به گزارش ایلنا، شاگردان توماس توخل قرار است در پالم بیچ گاردنز به مصاف تیم میامی یونایتد بروند که در سطح چهارم فوتبال ایالات متحده بازی میکند.
انتظار میرود این تیم حاضر در لیگ فوتبال ملی آمریکا (NPSL)، در فاصله زمانی بین دیدار تدارکاتی روز شنبه انگلیس مقابل نیوزیلند در تامپا و آخرین مسابقه تمرینی در روز چهارشنبه آینده برابر کاستاریکا در اورلاندو، وارد کمپ تمرینی سهشیرها در فلوریدا شود.
خود این مسابقه یک بازی کامل ۹۰ دقیقهای نخواهد بود، بلکه در عوض توسط انگلیس برای تنظیم دقیق ترکیبهای خاص و مرور برنامهها و کارهای تمرینی روی ضربات ایستگاهی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. انتظار میرود که این یک بازی ۱۱ به ۱۱ باشد اما با شدت و فشار کامل برگزار نخواهد شد.
توخل و انگلیس در تابستان امسال تمرکز ویژهای روی ضربات ایستگاهی گذاشتهاند؛ چرا که آنها تلاش میکنند تا با به حداکثر رساندن شانس گلزنی خود خارج از جریان بازی (جریان عادی مسابقه)، با گرمای آمریکای شمالی مقابله کنند و به این ترتیب انرژی خود را در طول تورنمنت ذخیره نمایند.
یک مسابقه غیررسمی از این دست میان دو تیم، در ایالات متحده به عنوان «اسکریمیج» (مسابقه تمرینی درونتیمی یا دوستانه غیررسمی) شناخته میشود.
میامی یونایتد قدیمیترین باشگاه فوتبال در این شهر به شمار میرود و هدایت آن بر عهده کلودیو فرین است که زمانی سرمربی تیم ملی زیر ۲۰ سال هائیتی بود.
مسابقه روز شنبه مقابل نیوزیلند باعث میشود انگلیس برای نخستین بار پس از تساوی بدون گل مقابل هندوراس که آنها را راهی جام جهانی ناکام ۲۰۱۴ برزیل کرد، در میامی به میدان برود.
انگلیس در گروه خود با کرواسی، غنا و پاناما روبرو خواهد شد و امیدوار است که در اولین بازی مرحله حذفی قرعه مهربانی نصیبش شود، اما یک کشور میزبان ممکن است در مرحله یکهشتم نهایی در کمین آنها باشد و کار از آنجا به بعد میتواند به مراتب سختتر هم بشود.