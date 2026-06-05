پادشاه جدید فوتبال جهان معرفی شد
عبور غیرمنتظره از رونالدو، امباپه و هالند
با انتشار جدیدترین ارزشگذاری بازار نقلوانتقالات در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶، یک فوقستاره جوان با پشت سر گذاشتن نامهای بزرگ دنیای فوتبال، کارشناسان این حوزه را شگفتزده کرد.
به گزارش ایلنا، جام جهانی ۲۰۲۶ از راه رسیده است، اما یک روند از همین حالا غیرقابل چشمپوشی به نظر میرسد. بازیکنانی که انتظار میرود به چهرههای اصلی این تورنمنت تبدیل شوند، جوانتر از هر زمان دیگری هستند و ارزش بازار آنها نشان میدهد که فوتبال مدرن چقدر تغییر کرده است.
لامین یامال رهبری عصر جدید را بر عهده دارد
ستاره بارسلونا و تیم ملی اسپانیا در حال حاضر با ارزشی فراتر از ۴۵۰ میلیون دلار، گرانقیمتترین فوتبالیست جهان به شمار میرود. فراتر از استعداد او، بازار نقلوانتقالات به شکل فزایندهای در حال پاداش دادن به ترکیبی از عملکرد خارقالعاده و پتانسیل بلندمدت است.
جایگاه او در صدر این ردهبندی نشان میدهد که باشگاهها دیگر تنها برای آنچه که یک بازیکن در گذشته به دست آورده هزینه نمیکنند، بلکه برای آنچه که او میتواند در آینده به آن تبدیل شود، پول میپردازند.
هالند و امباپه همچنان معیار سنجش باقی میمانند
ارلینگ هالند به لطف ثبات و تواناییاش در درخشش در لحظات حساس، همچنان یکی از مخوفترین گلزنان مستطیل سبز است. کیلیان امباپه از قبل عنوان قهرمانی جام جهانی ۲۰۱۸ را با فرانسه در اختیار دارد و با به ثمر رساندن هتتریک مقابل آرژانتین در سال ۲۰۲۲، یکی از بزرگترین عملکردهای انفرادی تاریخ را در فینال جام جهانی خلق کرده است.
نسلی سرشار از استعداد
شاید برجستهترین و چشمگیرترین جنبه این ردهبندی، تعداد ستارگان جوانی باشد که رتبههای برتر را به خود اختصاص دادهاند.
جود بلینگام، وینیسیوس جونیور، جمال موسیالا، بوکایو ساکا و فلوریان ویرتز از قبل به مهرههای کلیدی برای برخی از بزرگترین باشگاهها و تیمهای ملی جهان تبدیل شدهاند. اگرچه سبک بازی آنها با یکدیگر تفاوت دارد، اما انتظار میرود که همه آنها در اوج دوران حرفهای خود پا به جام جهانی ۲۰۲۶ بگذارند.
آزمون نهایی در آمریکای شمالی
برای بسیاری از بازیکنان حاضر در این لیست، جام جهانی ۲۰۲۶ فرصتی بسیار فراتر از بالا بردن یک جام قهرمانی خواهد بود. این مسابقات، شانس بزرگی است تا ثابت کنند انتظارات و ارزشگذاریهای نجومی که پیرامون آنها وجود دارد، در بزرگترین صحنه فوتبال جهان کاملاً عادلانه و توجیهپذیر است.