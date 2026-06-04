به گزارش ایلنا، نشریه اسپورت بیلد خبر داده که این سرمربی اسپانیایی از طریق مدیران برنامه خود، به طور فعال برای تصاحب کرسی هدایت قهرمان دوگانه سال ۲۰۲۴ درخواست داده است. آربلوا در نظر دارد تابستان امسال به خارج از کشور نقل مکان کند.

پاسخ لورکوزن برای این ملی‌پوش سابق اسپانیا جذاب نبود. اگرچه این باشگاه ارزش بالایی برای آربلوا قائل است و عملکرد او را در دوران حضورش به عنوان مربی تیم‌های پایه رئال مادرید زیر نظر داشته، اما برداشت کلی آن‌ها به اندازه‌ای قوی نبود که هدایت تیم اصلی را در این مقطع به او بسپارند.

از قول ارکان مدیریتی بایر لورکوزن نقل شده است که آن‌ها فاقد «این باور هستند که آربلوا در مسیر پیشرفت خود به عنوان مربی به اندازه کافی جلو رفته باشد تا بتواند تیم لورکوزن را مستقیماً به اوج بازگرداند».

جستجوی بایر لورکوزن برای انتخاب سرمربی جدید با دست‌انداز مواجه شده است.

آربلوا در ماه ژانویه و پس از اخراج ژابی آلونسو، معمار سابق قهرمانی بایر، هدایت تیم اصلی رئال مادرید را بر عهده گرفت. با این حال، حتی این مدافع راست سابق نیز نتوانست از دومین فصل پیاپی بدون جام لوس‌بلانکوس جلوگیری کند. او مدت کوتاهی قبل از پایان فصل تایید کرد که به عنوان سرمربی در تیم باقی نخواهد ماند؛ جانشین تعیین‌شده او ژوزه مورینیو ۶۳ ساله از بنفیکا است.

به گزارش اسپورت بیلد، او پس از ۲۰ سال حضور در نقش‌های مختلف در این باشگاه، اکنون می‌خواهد در خارج از اسپانیا فعالیت کند.

این جابه‌جایی می‌توانست او را به لورکوزن برساند؛ جایی که اکنون به نظر می‌رسد کاسپر هیولماند ۵۴ ساله، سرمربی فعلی، علیرغم داشتن قرارداد تا سال ۲۰۲۷، پس از ناکامی باشگاه در کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا در آستانه اخراج قرار دارد. با این حال، جستجوی جانشین او برای فرناندو کارو ۶۱ ساله و سیمون رولفس ۴۴ ساله، مدیران ورزشی باشگاه، با مانع مواجه شده است.

گزینه اول آن‌ها هموطن اسپانیایی‌شان، آندونی ایرائولا ۴۳ ساله بود که پس از سه سال موفق، ای‌اف‌سی بورنموث را ترک می‌کند. با این حال، اخراج برکناری آرنه اسلات از لیورپول در آخر هفته، ناگهان ایرائولا را به هدف اصلی قرمزها تبدیل کرد و اکنون گزارش شده که توافق نهایی حاصل شده است و انتظار می‌رود به زودی بیانیه رسمی صادر شود.

این روند همچنین باعث شد تا فیلیپه لوئیس، مدافع سابق اتلتیکو که به لورکوزن لینک شده بود، در عوض آاس موناکو را انتخاب کند. نداشتن مدرک پرولایسنس یوفا از سوی موناکو نیز یک عامل تعیین‌کننده بود؛ بدون دریافت مجوز خاص، آن‌ها با جریمه ۲۵ هزار یورویی برای هر مسابقه جهت ایستادن لوئیس در کنار زمین مواجه می‌شدند.

گفته می‌شود اولیور گلاسنر ۵۱ ساله که کریستال پالاس را ترک می‌کند، گفتگو با آث میلان را به بازگشت به باندسلیگا ترجیح می‌دهد، در حالی که میشل ۵۰ ساله از خیرونا به آژاکس آمستردام منتقل خواهد شد.

بلاتکلیفی مداوم در مورد سرمربی، مذاکرات برای جذب کنت ایچهورن را پیچیده کرده است.

کارو و رولفس برای اقدام فوری تحت فشار هستند، چرا که هدف آن‌ها معرفی سرمربی جدید برای فصل آینده تا قبل از پایان هفته است. این فوریت با تلاش باشگاه برای جذب پدیده ۱۶ ساله هرتابرلین، کنت ایچهورن، افزایش یافته است؛ بازیکنی که چندین خواستار جدی به دنبال امضای قرارداد با او هستند.

به گزارش کیکر، بایر «شانس خوبی» برای نهایی کردن این انتقال دارد، اما این فرصت‌ها با خالی ماندن پست سرمربیگری در حال از دست رفتن است. این بلاتکلیفی یک «عامل بازدارنده و ملغی‌کننده معامله» به شمار می‌رود؛ ایچهورن به باشگاهی که هنوز سرمربی آینده خود را معرفی نکرده است، متعهد نخواهد شد.

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