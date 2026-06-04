به گزارش ایلنا، از میان ۱۲۴۸ بازیکنی که در این مسابقات شرکت می‌کنند، ۳۵۷ بازیکن سابقه حضور در حداقل یک دوره قبلی جام جهانی را در کارنامه دارند. در این میان، ۸۹۱ بازیکن نیز قرار است برای نخستین بار اتمسفر این رقابت‌های بزرگ را تجربه کنند.

تفاوت سنی و نسلی در این تورنمنت بسیار چشمگیر است؛ به طوری که بیش از ۲۵ سال فاصله سنی میان مسن‌ترین بازیکن (کریگ گوردون از اسکاتلند با ۴۳ سال و ۱۶۲ روز سن) و جوان‌ترین بازیکن (گیلبرتو مورا از مکزیک با ۱۷ سال و ۲۴۰ روز سن) وجود دارد.

در مجموع ۲۲ بازیکن زیر ۲۰ سال و هفت بازیکن با سن ۴۰ سال یا بالاتر در زمان آغاز تورنمنت شانس بازی دارند. ۲۲ قهرمان سابق جام جهانی نیز بار دیگر به این صحنه جهانی بازمی‌گردند.

از رکوردشکنی اسطوره‌ها تا پنجمین چالش متوالی کارلوس کی‌روش

لیونل مسی از آرژانتین، کریستیانو رونالدو از پرتغال و گیلرمو اوچوا، دروازه‌بان افسانه‌ای مکزیک، همگی در آستانه ثبت یک رکورد تاریخی با ششمین حضور خود در ادوار جام جهانی هستند.

در این تورنمنت ۴۴۹ باشگاه مختلف از ۷۱ کشور جهان نماینده خواهند داشت که شامل ۱۴ باشگاه از منطقه ای‌اف‌سی (آسیا)، ۶ باشگاه از سی‌ای‌اف (آفریقا)، ۷ باشگاه از کونکاکاف، ۸ باشگاه از کونمبول (آمریکای جنوبی)، یک باشگاه از اواف‌سی (اقیانوسیه) و ۳۵ باشگاه از یوفا (اروپا) می‌شود.

کارلوس کی‌روش، سرمربی پرتغالی تیم ملی غنا، پنجمین جام جهانی متوالی خود را به عنوان سرمربی تجربه می‌کند؛ او پیش از این هدایت پرتغال را در سال ۲۰۱۰ و تیم ملی ایران را در سال‌های ۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ بر عهده داشت. او پس از بورا میلوتینوویچ (۱۹۸۶–۲۰۰۲)، تنها دومین سرمربی تاریخ فوتبال است که در پنج تورنمنت متوالی حضور پیدا می‌کند.

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