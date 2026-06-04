خط و نشان شیاطین سرخ برای فتح جام جهانی ۲۰۲۶

به گزارش ایلنا، رودی گارسیا، سرمربی تیم، به خوبی آگاه است که قدرت شیاطین سرخ در فاز هجومی نهفته است. کوین دی‌بروینه، جرمی دوکو و روملو لوکاکو هر کدام می‌توانند به روش خود تفاوت‌ها را رقم بزنند. خط دفاعی، به جز تیبو کورتوا دروازه‌بان تیم، پس از بازنشستگی تدریجی نسل طلایی متشکل از توبی آلدرویرلد، وینسنت کمپانی، توماس فرمائلن و یان فرتونگن، نقطه ضعف تیم محسوب می‌شود. گارسیا توضیح می‌دهد: «به همین دلیل است که من همیشه چهار مدافع را انتخاب می‌کنم و نه پنج مدافع. با پنج مدافع مجبورم یک بازیکن هجومی را فدا کنم و این مایه تاسف خواهد بود.»

گارسیا معمولاً یک بلوک متوسط را برای حمایت از خط حمله و عدم وارد کردن فشار بیش از حد بر مدافعان انتخاب می‌کند. استدلال او را می‌توان ناقص توصیف کرد زیرا مشکلی در رابطه با لوکاکو وجود دارد. او در این فصل به دلیل مصدومیت‌ها تنها ۶۴ دقیقه برای ناپولی بازی کرد و هیچ بازی ملی انجام نداد تا اینکه در پیروزی ۲-۰ سه شنبه شب مقابل کرواسی از روی نیمکت به زمین آمد و گل دوم را در وقت‌های تلف‌شده به ثمر رساند. او همچنین به شدت تحت تاثیر مرگ پدرش قرار گرفت. بنابراین بهترین گل‌زن تاریخ بلژیک – با ۹۰ گل – جام جهانی را بدون هیچ گونه ریتم مسابقه‌ای آغاز خواهد کرد.

بلژیک: برنامه بازی‌های گروه G

مرحله مقدماتی در برابر ولز، مقدونیه شمالی، قزاقستان و لیختن‌اشتاین به آرامی سپری شد. با وجود بدون شکست ماندن، سطح بازی بالا نبود و سه تساوی به دست آمد که دو تساوی در برابر مقدونیه شمالی و یک تساوی در قزاقستان بود. بلژیک با به ثمر رساندن ۲۹ گل در هشت بازی، تاکید کرد که نقاط قوتش در کجا نهفته است. واضح است که توجه زیادی به دوکو در خط حمله و کورتوا برای جلوگیری از باز شدن دروازه در آن سوی میدان معطوف خواهد بود.

گارسیا از ژانویه ۲۰۲۵ هدایت تیم را بر عهده داشته و در مراسم معارفه خود گفت: «من آماده پذیرش این چالش هستم. یادگیری زمان می‌برد، حتی اگر زمان زیادی در اختیار نداشته باشیم. بحث تلاش کردن نیست، بحث انجام دادن است؛ این شعار من است.» به گفته این مرد فرانسوی، کار سخت کلید اصلی است. «ما باید روی ذهنیت تمرکز کنیم. ما باید پیراهن تیم را با غرور به تن کنیم و همه چیز را برای تیم ملی مایه بگذاریم.»

سرمربی

رودی گارسیا برای اولین بار در کارنامه حرفه‌ای خود سرمربی یک تیم ملی است و به این ترتیب اولین تجربه حضور خود در جام جهانی را در آمریکای شمالی پشت سر خواهد گذاشت. این مرد ۶۲ ساله در ژانویه ۲۰۲۵ جانشین دومنیکو تدسکو شد و تجربه فراوانی دارد، چرا که سابقه هدایت لیل، رم، مارسی، لیون، النصر و ناپولی را در کارنامه دارد. این سرمربی فرانسوی قدیمی‌پسند است، تحلیل‌های مبتنی بر داده را رد می‌کند و فضای مثبتی را به اسکواد تیم ملی بازگردانده است. او می‌گوید: «آنچه برای من اهمیت دارد این است که یک تیم در زمین وجود داشته باشد. تجربه من نشان می‌دهد که از این طریق بیشترین پیشروی را خواهید داشت.»

بازیکن ستاره

جرمی دوکو محبوب‌ترین بازیکن اسکواد است. این مهاجم ۲۴ ساله منچسترسیتی همچنان گام‌های بلندی در مسیر پیشرفت خود برمی‌دارد. او که پیش از این صرفاً به سرعت خیره‌کننده خود متکی بود، اخیراً توانایی ارسال‌های خود را بهبود بخشیده و گل‌های مهمی را در مراحل پایانی فصل لیگ برتر به ثمر رسانده است. او گفت: «من کیفیت‌های خود را می‌شناسم و می‌دانم که باید روی آمارهایم کار کنم. اما هنوز به آنجا نرسیده‌ام.»

بازیکنی که باید تماشا کرد

ماتیاس فرناندز-پاردو تا اوایل ماه مه در برنامه‌های گارسیا جایی نداشت. این مهاجم ۲۱ ساله لیل که پاسپورت اسپانیایی و بلژیکی دارد، اعلام کرده بود که اسپانیا را انتخاب خواهد کرد. وقتی فدراسیون فوتبال بلژیک به دلیل تردیدهای پیرامون لوکاکو و افت لوئیس اوپندا در یوونتوس دوباره وضعیت او را جویا شد، او نظرش را تغییر داد. سرعت، مهارت‌های دریبل‌زنی و فرصت‌طلبی او، یک جایگاه در اسکواد جام جهانی را برایش به ارمغان آورده است. فرناندز-پاردو در اوت ۲۰۲۴ گنت را به عنوان یک بال ترک کرد، اما برونو ژنسیو، سرمربی لیل، او را به عنوان مهاجم به کار گرفت که منجر به ثبت هشت گل و پنج پاس گل در ۲۹ بازی لیگ در فصل ۲۰۲۵-۲۶ شد.

قهرمان گمنام

ماکسیم دی کایپر، مدافع چپ ۲۵ ساله برایتون، با مشارکت‌های هجومی خود ارزش زیادی برای شیاطین سرخ دارد و در غیاب لوکاکو، به یک گل‌زن همیشگی برای تیم ملی تبدیل شده است. او تحت هدایت گارسیا در هر مسابقه‌ای که آماده بوده، در ترکیب اصلی قرار گرفته است. او احتمالاً این جایگاه را در طول جام جهانی حفظ خواهد کرد، علیرغم اینکه در اکثر مواقع در برایتون یک بازیکن نیمکت‌نشین بوده است.

انتظار چه رفتاری از هواداران در بازی‌ها می‌رود؟

هواداران بلژیکی عاشق خوش‌گذرانی و نوشیدن قبل از ورود به استادیوم هستند. با این حال، شعارهای زیادی وجود ندارد زیرا در بلژیک به زبان‌های هلندی، فرانسوی و کمی آلمانی صحبت می‌شود و این ترکیب زبانی، هماهنگ کردن سرودها را دشوار می‌کند. به عنوان یک راه حل میانه، آن‌ها به سادگی به زبان انگلیسی آواز می‌خوانند، البته اگر اصلاً آوازی خوانده شود.

رابطه با ایالات متحده/ترامپ؟

درست مانند بیشتر کشورهای دیگر اتحادیه اروپا، تردیدهایی درباره دونالد ترامپ و به خصوص درباره لحن و نحوه بیان او وجود دارد. او یک بار مولنبیک، حومه بروکسل را «جهنم‌دره» نامید و این حرف اصلاً به مذاق بلژیکی‌ها خوش نیامد. بعید است فدراسیون فوتبال بلژیک چیزی را به صورت علنی بیان کند. در حالی که هواداران از قیمت‌های بالا شکایت کرده‌اند، هیچ صحبتی از بایکوت و تحریم مسابقات مطرح نشده است.

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