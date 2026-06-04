پیروزی ناپلئونی در آخرین شبیهسازی
خط و نشان کره جنوبی برای رقبا پیش از شروع جام جهانی
تیم ملی فوتبال کره جنوبی در آخرین دیدار تدارکاتی خود پیش از آغاز رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶، با یک گل از سد السالوادور گذشت.
به گزارش ایلنا، لی دونگ گیونگ در دقیقه ۱۰ نیمه دوم در کمپ تمرینی این تیم در یوتا موفق به گلزنی شد تا دومین پیروزی متوالی کره جنوبی در بازیهای دوستانه، پس از برد ۵-۰ هفته گذشته مقابل ترینیداد و توباگرقم بخورد.
هونگ میونگ بو، سرمربی تیم در مورد این موضوع گفت: «ما در ابتدای مسابقه مشکلات کمی در فاز تهاجمی داشتیم اما فکر میکنم این بازی کمک بسیار بزرگی برای ما خواهد بود. من فکر میکنم بازیکنان ما امروز با بازی در برابر این نوع تیم، چیزهای زیادی یاد گرفته باشند.»
کره جنوبی در گروه A مسابقات با تیمهای جمهوری چک، آفریقای جنوبی و مکزیک میزبان همگروه است و ماراتن خود را در تاریخ ۱۱ ژوئن در گوادالاخارا در برابر چک آغاز خواهد کرد.
سون هیونگ مین، کاپیتان تیم، بازی را از روی نیمکت آغاز کرد و پنج دقیقه پس از اینکه لی با یک ضربه آزاد کاتدار و تماشایی با پای چپ کره جنوبی را پیش انداخت، وارد زمین شد.
سون ۳۳ ساله که پس از به ثمر رساندن تنها دو گل برای باشگاهش لسآنجلس افسی در این فصل، با سوالات رو به افزایشی درباره فرم رو به افول خود مواجه شده است، در دیدار مقابل ترینیداد و توباکو دو بار گلزنی کرده بود.
این گلها شمار گلهای ملی او را در ۱۴۴ بازی به عدد ۵۶ رساند که تنها دو گل با رکورد چا بوم کون در کره جنوبی فاصله دارد.
چو وی جه، مدافع تیم نیز به عنوان یار تعویضی در نیمه دوم اولین بازی ملی خود را انجام داد.
چو که تا ابتدای امسال در دسته دوم فوتبال کره جنوبی بازی میکرد، اوایل این هفته و در پی مصدومیت و خط خوردن چو یو مین، به اسکواد جام جهانی فراخوانده شد.
هونگ درباره او گفت: «من فکر میکنم او به عنوان جانشین یک بازیکن مصدوم، عملکرد خوبی ارائه داد. او کمک فوقالعادهای به تیم کرد.»