تاج: به دو نفر ویزا داده نشد!

به گزارش ایلنا، مهدی تاج درباره صدور ویزای ملی پوشان برای حضور در جام جهانی توضیحاتی جدید ارائه کرد. او با اشاره به اینکه ویزای مکزیک بدون انگشت نگاری صادر شده، گفت: «انگشت نگاری یک وریه جاری است ولی سفیر ایران و وزیر امور خارجه به درخواست فدراسیون فوتبال پیگیر شدند و سفارت مکزیک پذیرفت که بدون انگشت نگاری بحث صدور ویزا را انجام دهد. به همه بازیکنان و اعضای کادر فنی ویزا دادند، فقط به دو نفر ویزا داده نشده که این دو نفر هم همراه تیم هستند و موضوع خاصی هم مطرح نکردند و گفتند یک استعلامی است که تا دو سه ساعت آینده حل می‌شود.»

البته او در خصوص ویزای آمریکا توضیح داد:

«ویزا صادر شده است اما هنوز ویزای آمریکا را نداریم. البته فیفا امروز موضوعی را مطرح کرد که در نوع خودش خاص است. اگر ما به مکزیک نرفته بودیم تا زمانی که ویزای آمریکا صادر نمی‌شد نمی‌توانستیم به کمپ برویم. بچه‌ها بعد از بازی، روز شنبه به مکزیک می‌روند و به آماده سازی خودشان ادامه می‌دهند.»

تاج گفت فیفا برای صدور ویزای آمریکا قولهایی داده:

«به نظرم دیگر مانعی وجود ندارد مگر آن مانع اصلی که ویزای آمریکاست. تنها ویزای آمریکا مانده که هم ما و هم فیفا در حال پیگیری هستیم. امروز هم با فیفا مذاکره داشتم. فکر میکنم مسیر خودش را طی می‌کند اما اگر از من بپرسند باید بگویم نمی‌دانم اکنون در چه مرحله‌ای است. آنها هم به ما اعلام کردند که منتظر باشید. مساله ویزا درباره مکزیک کاملا حل شده اما درباره آمریکا فیفا به ما امیدواری داده و گفته خودش حل می‌کند اما هنوز نمیشود گفت که حل شده چون چیزی به ما اعلام نشده.»

رئیس فدراسیون در خصوص همراهی خبرنگاران با تیم ملی در آمریکا نیز گفت:

«چند نفر از رسانه ملی همراه تیم هستند ولی تعدادی از اهالی رسانه های نوشتاری که همیشه سهم بسزایی در توسعه فوتبال داشتند و حتی رفتن به جام جهانی محصول تلاش همین عزیزان است. امروز جلسه‌ای در وزارت ارشاد بوده و به صورت جدی دنبال آن هستیم و به کمک یک اسپانسر، برخی از عزیزان رسانه را راهی مکزیک می‌کنیم. البته برای ترکیه خود فدراسیون این کار را انجام داد ولی برای ویزای مکزیک مشکل نداریم و صرفا بحث هزینه است.»

تاج درباره گمانه‌زنی درباره درخواست برخی نمایندگان مجلس برای همراهی تیم ملی در آمریکا و همچنین درباره شرایط رفتن از مکزیک به آمریکا برای انجام بازی‌ها تاکید کرد:

«هیچ کدام از نمایندگان مجلس خواهان اعزام به آمریکا نیستند. برای رفع شائبه‌ها لیست مسافران جام جهانی چرا نباید اعلام شود؟ فاصله ما با لس آنجلس به صورت زمینی ۳ ساعت و ۲۰ دقیقه است ولی شرط عقل آن است که با هواپیما برویم چرا که ۴۵ دقیقه راه است و در حال تلاش برای انجام این موضوع هستیم. توافق ما با فیفا مهم است.»

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