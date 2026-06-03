به گزارش ایلنا، در اقدامی که موج‌ شدیدی را در بازار نقل‌وانتقالات اروپا ایجاد کرده است، رئال مادرید برای به خدمت گرفتن دومفریس به توافق کامل رسیده است. به گفته فابریزیو رومانو، لوس بلانکوس بند فسخ این مدافع هلندی را فعال کرده است که روی رقم شگفت‌انگیز و به شدت پایین ۲۰ میلیون یورو تنظیم شده بود.

این معامله جمله معروف «هیر وی گو» را نیز دریافت کرده است که نشان می‌دهد پیش از رسمی شدن انتقال، تنها تشریفات نهایی باقی مانده است.

این قرارداد یک موفقیت بزرگ برای فلورنتینو پرز محسوب می‌شود، چرا که این باشگاه موفق شده است بدون ورود به جنگ قیمت‌گذاری، یک بازیکن باکیفیت و اثبات‌شده در سطح بین‌المللی را به دست آورد. دومفریس که یکی از ارکان اصلی اینتر بوده است، از قبل شرایط پیشنهادی این غول اسپانیایی را پذیرفته است. با توجه به اینکه این معامله در سه‌شنبه شب بسته شده است، تنها مراحل اداری پیش از اعلام رسمی این انتقال باقی مانده است.

رقابت برای الکساندرآرنولد

ورود دومفریس پاسخی مستقیم به آسیب‌پذیری مشهود باشگاه در جناح راست است. فصل گذشته شاهد حضور نه‌چندان پایدار برای ترنت الکساندرآرنولد بودیم که دوران حضورش در اسپانیا به دلیل مصدومیت‌های عضلانی مکرر با پیچیدگی‌هایی همراه شد.

با جدایی دنی کارواخال، اسطوره باشگاه، پس از پایان قراردادش، مدیران مادرید نیاز مبرمی را به یک گزینه جایگزین باکیفیت بالا شناسایی کردند که بتواند بلافاصله برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی به رقابت بپردازد. دومفریس با سابقه ثبت بیش از ۲۰۰ بازی برای اینتر و تبدیل شدن به یک مهره کلیدی در تیم ملی هلند، تجربه ارزشمندی را با خود به همراه می‌آورد.

تاثیر ژوزه مورینیو

طبق گزارش‌ها، ژوزه مورینیو که قرار است برای دومین دوره به عنوان سرمربی بازگردد، به شدت در شناسایی اهداف برای ترمیم تیمی که دو فصل بدون جام را پشت سر گذاشته، مشارکت داشته است.

این تاکتیک‌دان پرتغالی در مورد تمایل خود برای بازسازی ستون دفاعی تیم جهت القای حس جدیدی از اقتدار و انضباط تاکتیکی بسیار صریح بوده است. مورینیو چهار پست کلیدی را برای تقویت شناسایی کرده که شامل پست مدافع راست نیز می‌شود. گفته می‌شود این سرمربی که در آستانه ورود است، در مسیر بازسازی رختکن مادرید، برای شخصیت و انگیزه بازیکنان ارزش بیشتری نسبت به ستاره بودن صرف قائل است.

اینتر خود را برای زندگی بدون دومفریس آماده می‌کند

برای اینتر، از دست دادن دومفریس با چنین قیمت پایینی یک ضربه محسوب می‌شود، اما قهرمان ایتالیا از هم‌اکنون برای جذب یک جانشین دست به کار شده است. گزارش‌ها از ایتالیا حاکی از آن است که اینتری‌ها خود را برای این جدایی آماده کرده بودند و از قبل مذاکرات را برای گزینه‌های جایگزین احتمالی آغاز کرده‌اند.

نراتزوری مصمم است این سرمایه را مجدداً و به سرمایه‌گذاری کند تا مطمئن شود که سلطه داخلی آن‌ها با از دست دادن مهره اصلی جناح راست تهدید نمی‌شود.

در طرف مقابل مادرید نیز مشتاق است تا پیش از آغاز جام جهانی، تمام کارهای کلیدی خود را نهایی کند، چرا که آن‌ها به دنبال این هستند تا از روز اول پیش‌فصل، یک تیم کامل و آماده رزم را در اختیار سرمربی جدید خود قرار دهند. کهکشانی‌ها با اقدام سریع برای فعال‌سازی بند فسخ دومفریس در مقطع فعلی، تضمین می‌کنند که آینده این بازیکن ۳۰ ساله کاملاً مشخص شده و هرگونه بلاتکلیفی پیش از ورود به تورنمنت از بین رفته است.

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