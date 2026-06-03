چرا شماره ۱۰ اسپانیا به لامین یامال نرسید؟

به گزارش ایلنا، در حالی که لاروخا خود را برای فتح یک جام جهانی دیگر آماده می‌کند، تخصیص شماره پیراهن‌ها بحث‌های زیادی را در میان هواداران و رسانه‌ها ایجاد کرده است. بسیاری انتظار داشتند یامال پیراهن معتبر شماره ۱۰ را تصاحب کند، اما این پیراهن در اختیار اولمو باقی مانده است. این وینگر ۱۸ ساله تصمیم گرفته شماره ۱۹ را که پیش از این در سطح باشگاهی به تن می‌کرد، حفظ کند.

اولمو به سرعت شفاف‌سازی کرد که این تصمیم بدون هیچ‌گونه درگیری داخلی گرفته شده است و تاکید کرد که سلسله‌مراتب درون رختکن همچنان هماهنگ و دوستانه باقی مانده است. اولمو در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی اخیر گفت: «هیچ مشکلی پشت درهای بسته وجود ندارد، هیچ هیاهویی برای پوشیدن شماره ۱۰ در کار نیست. این‌ها فقط شایعاتی است که در بیرون دست به دست می‌شود.»

پایبندی به فرمول برنده

برای اولمو، تصمیم به حفظ شماره ۱۰ یک موضوع ساده بر اساس خرافات و ترجیح شخصی بود. این بازیساز، مهره‌ای کلیدی در جریان مبارزات پیروزمندانه اسپانیا در یورو ۲۰۲۴ بود و در شرایطی که شاگردان لوئیس دلا فونته راهی جام جهانی می‌شوند، او دلیلی برای تغییر چیزی که خراب نشده است، نمی‌بیند.

اولمو افزود: «این شماره‌ای است که من قبلاً پوشیده‌ام، همان شماره‌ای که با آن قهرمان یورو شدیم. این شماره‌ای است که دوستش دارم، پس چرا وقتی همه چیز خوب پیش می‌رود آن را تغییر دهم؟»

در حالی که هواداران اغلب شماره ۱۰ را به عنوان نشان ستاره اصلی تیم می‌بینند، تداوم حضور اولمو در این پیراهن، او را به گزینه‌ای طبیعی برای ادامه میراث این لباس تبدیل می‌کند؛ آن هم در شرایطی که اسپانیا به دنبال اضافه کردن ستاره دوم به نشان روی سینه خود است.

یامال، نقطه کانون شماره‌گذاری غیرمتعارف

اگرچه انتخاب یامال برای ماندن با شماره ۱۹ یک موضوع اصلی برای بحث بوده است، اما او تنها بازیکنی نیست که در یک بحث غافل‌گیرکننده در مورد پیراهن نقش داشته است. اسپانیا لیستی را تایید کرد که باعث تعجب فراوان در رسانه‌های اجتماعی شد، به ویژه با این خبر که به گاوی، هافبک تیم، پیراهن نمادین شماره ۹ واگذار شده است.

این شماره که به طور سنتی برای مهاجمان تمام‌کننده مانند فرناندو تورس رزرو می‌شد، اکنون توسط این هافبک جنگنده و گرداننده موتور محرکه بارسلونا پوشیده خواهد شد.

در بخش‌های دیگر تیم، پدری شماره ۲۰ را بر تن خواهد کرد و به فران تورس شماره ۷ اختصاص یافته است. تصمیم یامال برای وفادار ماندن به شماره ۱۹، بازتابی از هویت قبلی او در بارسلونا است؛ شماره‌ای که پیش از گرفتن تصمیم شجاعانه برای پا گذاشتن جای پای لیونل مسی و شرکا از طریق به ارث بردن شماره ۱۰ در نیوکمپ، پوشیده می‌شد.

تقویت آمادگی بدنی برای ستاره نوجوان

فراتر از شماره پیراهن‌ها، اخبار مثبتی در مورد وضعیت بدنی یامال وجود دارد. این بازیکن جوان، به دلیل مصدومیت، پایان فصل مسابقات باشگاهی را از دست داد و این بیم را ایجاد کرد که ممکن است برای بازی افتتاحیه جام جهانی در آمادگی ۱۰۰ درصدی نباشد. با این حال، اولمو به‌روزرسانی آرامش‌بخشی را در مورد روند توانبخشی هم‌تیمی خود ارائه کرد.

اولمو خاطرنشان کرد: «من او را در وضعیت خوبی می‌بینم. او کم‌کم به عنوان بخشی از توانبخشی خود در حال تمرین است. او پیشرفت خوبی دارد و ما از این بابت خوشحالیم.»

اسپانیا در حال حاضر در حال انجام آخرین مراحل آماده‌سازی خود است و قرار است این پنجشنبه در یک بازی دوستانه تدارکاتی به مصاف عراق برود، جایی که انتظار می‌رود دلا فوئنته پیش از آغاز مسابقات رسمی، به ترکیب تیم خود استراحت داده و آن را چرخشی کند.

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