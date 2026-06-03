یک دروازه بان؛ رکورد مسی و رونالدو مهمان دارد

به گزازش ایلنا، گیرمو اوچوا دروازه‌بان نام‌آشنای مکزیک پس از قرار گرفتن در لیست نهایی خاویر آگیره برای جام جهانی آماده تاریخ‌سازی می‌شود. او با حضور در این رقابت‌ها به جمع لیونل مسی و کریستیانو رونالدو می‌پیوندد تا این سه نفر رکوردی ثبت کنند که تا پیش از تابستان امسال هرگز در تاریخ فوتبال کسی به آن دست پیدا نکرده بود.

‫ اوچوا در حال حاضر پس از پایان قراردادش با ای‌ئی‌ال لیماسول بدون باشگاه است اما تجربه گران‌بهای او باعث شد تا در لیست بیست و شش نفره مکزیک قرار بگیرد. او اولین بار در جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان در ترکیب تیم ملی کشورش حضور داشت و در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل با کسب دو عنوان بهترین بازیکن زمین ستاره بی‌چون و چرای تیمش در مسیر رسیدن به جمع شانزده تیم پایانی بود. مهار استثنایی اوچوا در برابر ضربه سر محکم نیمار در تساوی بدون گل مقابل برزیل در شهر فورتالزا هنوز که هنوز است با مهار تاریخی گوردون بنکس در برابر پله در جام جهانی ۱۹۷۰ مقایسه می‌شود.

‫ آگیره تیمی بسیار متوازن از باتجربه‌ها و استعدادهای نوظهور ساخته است. در کنار کاپیتان ادسون آلوارز و رائول خیمنز که تجربه بالایی در جام جهانی دارند بازیکنان جوانی مثل آرماندو گونزالس مهاجم گوادالاخارا و گیلبرتو مورای هفده ساله حضور دارند. مورا به جوان‌ترین بازیکن تاریخ مکزیک در جام جهانی تبدیل خواهد شد. حضور بازیکنان دو ملیتی پرورش‌یافته در آمریکا مثل اوبد وارگاس و برایان گوتیرز در کنار آلوارو فیدالگوی اسپانیایی‌الاصل و خولیان کینیونس کلمبیایی‌الاصل که حالا از مهره‌های ثابت مکزیک هستند چهره متفاوت و متنوعی به این تیم داده است.

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