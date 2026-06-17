سرمربی جدید تیم ملی ایتالیا مشخص شد
سرمربی ناپولی، آنتونیو کونته، قرار است تابستان امسال از این باشگاه جدا شود، زیرا امیدوار است هدایت تیم ملی ایتالیا را بر عهده بگیرد.
به گزارش ایلنا، گزارشها در ایتالیا حاکی از آن است که کونته در پایان فصل از ناپولی جدا خواهد شد، حتی با وجود اینکه در فصلی که پایینتر از حد انتظار بوده، سهمیه لیگ قهرمانان را به دست آورده است.
کونته و رئیس ناپولی، اورلیو دی لورنتیس، در نشستی در اواسط آوریل تصمیم به جدایی گرفتهاند، زیرا گفته میشود او به دنبال هدایت تیم ملی ایتالیا است.
ایتالیا در پلیآف مقابل بوسنی و هرزگوین پس از شکست ۴ بر ۱ در ضربات پنالتی، سومین جام جهانی پیاپی خود را از دست داد؛ اتفاقی که برای تیم ملی این کشور بسیار شرمآور تلقی میشود.
کونته که مشتاق است کارش را با ایتالیا آغاز کند، آخرین بازی خود را روز یکشنبه، 24 می برابر اودینزه هدایت خواهد کرد؛ دیداری که در آن تیمش تلاش میکند فصل را در رده دوم جدول و پشت سر اینتر میلان به پایان برساند.
این مربی ایتالیایی هنوز بخش قابل توجهی از قراردادش را که تا سال ۲۰۲۷ اعتبار دارد پیش رو دارد، اما گزارشها در ایتالیا میگویند ماههاست توافق شده که او صرفنظر از اهداف محققشده، از باشگاه جدا خواهد شد.
اسطوره سریآ، مائوریتزیو ساری، اصلیترین گزینه برای جانشینی او در ورزشگاه مارادونا است، اما ماسیمیلیانو آلگری نیز در میان گزینهها قرار دارد؛ موضوعی که میتواند در ماههای آینده تغییر جالبی برای ناپولی رقم بزند.