رونالدو با صنعت باشگاهداری خداحافظی کرد
کریستیانو رونالدو با پایان دادن به فعالیت برند «CR7 Fitness by Crunch»، فرآیند خروج خود از صنعت باشگاههای ورزشی را در شبهجزیره ایبریا (پرتغال و اسپانیا) تکمیل کرد.
به گزارش ایلنا، این اقدام که با همکاری مجموعه «کرانچ فیتنس» دنبال میشد، اکنون به دو بازار پرتغال و اسپانیا رسیده است.
در پرتغال، از چهار مرکز فعال تحت این نام، سه باشگاه در مناطق ماتوزینوس، پادرائو دا لگوا و پرلادا از این زنجیره خارج شده و به نام تجاری سابق خود یعنی «امیزینگیم» بازگشتهاند؛ برندی محلی که پیش از ائتلاف با کرانچ در سال ۲۰۲۱ فعالیت میکرد. وضعیت آخرین شعبه در آویرو هنوز به طور قطعی مشخص نیست، اما بازگشت هویت مستقل به این مجموعه با اضافه شدن یک شعبه جدید در ولونگو تقویت شده است.
همزمان در بازار اسپانیا، شش شعبه فعال این برند بدون واگذاری مالکیت و تنها از طریق تغییر تابلو، به مجموعه بینالمللی «UFC Gym» واگذار شدهاند. این انتقال به دلیل پیوند ساختاری هر دو برند با شرکت سرمایهگذاری «نیو اولوشن ونچرز» تسهیل شده است. مجموعه یوافسی جیم که به بزرگترین سازمان هنرهای رزمی ترکیبی جهان وابسته است، با این اقدام ورود تهاجمی خود به بازار اسپانیا را کلید زد. این کمپانی با داشتن بیش از ۱۷۰ شعبه فعال در جهان، قصد دارد برنامههای توسعهای خود را در اسپانیا از طریق دو مدل باشگاههای بزرگ تخصصی و استودیوهای بوتیک رزمی پیش ببرد.
این جابهجایی استراتژیک، عملاً به حضور یازدهساله رونالدو در این بخش از بازار سرمایهگذاری پایان میدهد؛ پروژهای که از سال ۲۰۱۵ آغاز شده بود و اکنون جای خود را به غولهای رزمی جهان و برندهای بومی میدهد.