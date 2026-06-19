خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رونالدو با صنعت باشگاه‌داری خداحافظی کرد

رونالدو با صنعت باشگاه‌داری خداحافظی کرد
کد خبر : 1787765
لینک کوتاه کپی شد.

کریستیانو رونالدو با پایان دادن به فعالیت برند «CR7 Fitness by Crunch»، فرآیند خروج خود از صنعت باشگاه‌های ورزشی را در شبه‌جزیره ایبریا (پرتغال و اسپانیا) تکمیل کرد.

به گزارش ایلنا، این اقدام که با همکاری مجموعه «کرانچ فیتنس» دنبال می‌شد، اکنون به دو بازار پرتغال و اسپانیا رسیده است.

در پرتغال، از چهار مرکز فعال تحت این نام، سه باشگاه در مناطق ماتوزینوس، پادرائو دا لگوا و پرلادا از این زنجیره خارج شده و به نام تجاری سابق خود یعنی «امیزینگیم» بازگشته‌اند؛ برندی محلی که پیش از ائتلاف با کرانچ در سال ۲۰۲۱ فعالیت می‌کرد. وضعیت آخرین شعبه در آویرو هنوز به طور قطعی مشخص نیست، اما بازگشت هویت مستقل به این مجموعه با اضافه شدن یک شعبه جدید در ولونگو تقویت شده است.

هم‌زمان در بازار اسپانیا، شش شعبه فعال این برند بدون واگذاری مالکیت و تنها از طریق تغییر تابلو، به مجموعه بین‌المللی «UFC Gym» واگذار شده‌اند. این انتقال به دلیل پیوند ساختاری هر دو برند با شرکت سرمایه‌گذاری «نیو اولوشن ونچرز» تسهیل شده است. مجموعه یو‌اف‌سی جیم که به بزرگ‌ترین سازمان هنرهای رزمی ترکیبی جهان وابسته است، با این اقدام ورود تهاجمی خود به بازار اسپانیا را کلید زد. این کمپانی با داشتن بیش از ۱۷۰ شعبه فعال در جهان، قصد دارد برنامه‌های توسعه‌ای خود را در اسپانیا از طریق دو مدل باشگاه‌های بزرگ تخصصی و استودیوهای بوتیک رزمی پیش ببرد.

این جابه‌جایی استراتژیک، عملاً به حضور یازده‌ساله رونالدو در این بخش از بازار سرمایه‌گذاری پایان می‌دهد؛ پروژه‌ای که از سال ۲۰۱۵ آغاز شده بود و اکنون جای خود را به غول‌های رزمی جهان و برندهای بومی می‌دهد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی