مقصد بعدی آسانی در اسپانیا مشخص شد/ ستاره استقلال آبی پوش می ماند
ستاره استقلال در گفتگو با یک برنامه تلویزیونی از دریافت پیشنهاد لالیگایی و باشگاه ختافه پرده برداشت.
به گزارش ایلنا، یاسر آسانی که یکی از بهترین خریدهای فصل استقلال بود، این روزها شرایط متفاوتی را تجربه میکند. او از یکسو پس از حذف تلخ آلبانی از مرحله پلیآف جام جهانی ۲۰۲۶ همچنان با حسرت آن مسابقه زندگی میکند و از سوی دیگر، به دلیل شرایط خاص ایران و توقف موقت تمرینات و مسابقات، فعلاً در تیرانا حضور دارد و با تیم پارتیزانی تمرین میکند.
آسانی در گفتوگوی اختصاصی با تاپچنل، درباره ناکامی آلبانی در مسیر جام جهانی گفت: «راستش را بخواهید، در مجموع مسیر خوبی داشتیم. بازیهای مهمی را بردیم و تا پلیآف رسیدیم اما گاهی فوتبال بیرحم و ناعادلانه است. در لهستان موقعیتهای خودمان را داشتیم تا گل دوم را بزنیم اما در فوتبال همانطور که میگویند، وقتی گل نزنی، ضربه میخوری.»
او که آن مسابقه را از روی سکوها دنبال میکرد، درباره حس خود از بیرون زمین گفت: «وقتی روی سکو هستی، بازی را متفاوت میبینی. بایرامی همه کارها را خیلی خوب انجام داد اما گاهی توپ وارد دروازه نمیشود و شانس با تو نیست. او خیلی ناراحت بود چون فرصت داشت گل دوم را بزند اما انگار قرار نبود آن توپ گل شود.»
آسانی در عین حال درباره نیمکتنشینی و تصمیم سرمربی آلبانی نیز واکنشی حرفهای داشت و با وجود ناراحتی از بازی نکردن، از سیلوینیو حمایت کرد: «چه کسی دوست ندارد در زمین باشد؟ من هم شاید کمی ناراحت بودم چون میتوانستم بازی کنم اما در نهایت این سرمربی است که برای ترکیب تصمیم میگیرد. من خیلی از سیلوینیو ممنونم، چون او مرا به تیم ملی آورد. از زمانی که آمده، کار فوقالعادهای انجام داده است. ما به یورو صعود کردیم و حالا هم خیلی نزدیک به جام جهانی بودیم. اعتبار این مسیر به او برمیگردد. او همیشه گروه را با خودش داشته و هنوز هم دارد.»
بخش مهم دیگر صحبتهای آسانی به وضعیت او در استقلال و شرایط ایران مربوط میشد. این بازیکن آلبانیایی که هنگام آغاز درگیریهای اخیر در ایران حضور داشت، میگوید روزهای ابتدایی بسیار دشوار بوده اما طبق ارتباطی که با همتیمیهایش دارد، وضعیت آرامتر شده است.
آسانی در اینباره گفت: «امیدوارم هرچه زودتر شرایط آنجا آرام شود و همه چیز به حالت قبل برگردد؛ تمرینات، مسابقات و زندگی عادی. الان طبق صحبتهایی که با بازیکنان آنجا داشتهام، فکر میکنم شرایط کمی آرامتر شده است. باید ببینیم برمیگردیم یا نه، چون باشگاه از ما خواسته همه به ایران برگردیم و تمرینات را شروع کنیم اما با چیزهایی که در اخبار میبینیم، بازگشت کمی سخت است.»
او در ادامه درباره ارتباطش با استقلال و بازیکنان این تیم توضیح داد: «با بازیکنان و باشگاه در تماس هستم اما ارتباط خیلی محدود است، چون آنها تمام روز اینترنت ندارند و فقط سه، چهار ساعت میتوانند به اینترنت دسترسی داشته باشند. انشاءالله هرچه زودتر صلح برقرار شود. باشگاه نمیخواهد من جدا شوم و آنها مرا در استقلال میخواهند اما باید دید تا چه زمانی باید منتظر بمانم، چون بدون تمرین ماندن خیلی سخت است.»
در بخش دیگری از این گفتوگو، مجری از آسانی درباره احتمال وجود پیشنهادهای جدید سؤال کرد که این بازیکن آلبانیایی برای نخستین بار از علاقه باشگاه ختافه اسپانیا پرده برداشت. آسانی در پاسخ گفت: «همان چیزی است که قبلاً هم گفتهام، اما این اولینبار است که نامش را میگویم؛ ختافه.» پس از پرسش مجری درباره اینکه آیا منظورش باشگاه ختافه است، وینگر استقلال توضیح داد: «آنها مستقیم با مدیر برنامههایم تماس گرفتهاند.» آسانی در واکنش به این سؤال که آیا احتمال انتقالش وجود دارد یا نه، گفت: «چرا که نه؟» اما در ادامه تأکید کرد که در شرایط فعلی، اگر قرار باشد از ایران جدا شود، ابتدا درباره آن فکر خواهد کرد. او در پایان نیز بار دیگر به علاقه خود به استقلال اشاره کرد و گفت به خاطر عشق و احترام هواداران، فعلاً میخواهد در این تیم بماند.
آسانی همچنین به مسئله مالی و دریافت حقوقش از استقلال اشاره کرد و گفت: «حقوقم ادامه دارد اما مشکل این است که نمیتوانم آن را دریافت کنم، چون آنجا جنگ است و فعلاً هیچ چیزی درست کار نمیکند.»
این بازیکن آلبانیایی در مدت دوری از ایران، به تمرینات تیم سابقش پارتیزانی اضافه شده تا از شرایط بدنی دور نماند. آسانی درباره حضور در تمرینات این تیم گفت: «پارتیزانی خانه من است. همیشه گفتهام در آلبانی فقط پارتیزانی. تمرین کردن در پارتیزانی برای من حضور در محیطی آشناست. اینجا قهرمان شدهام و احساس خیلی خوبی دارم.»
او در ادامه برای تیم سابقش آرزوی موفقیت کرد و گفت: «انشاءالله پارتیزانی قهرمان شود اما باید بازیها را یکییکی پیش برد، مخصوصاً بازیهای کوچکتر؛ چون همین مسابقات هستند که میتوانند قهرمانی را از تو بگیرند.»