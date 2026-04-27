میلان ۰-۰ یوونتوس ؛ کورس سهمیه پیچیدهتر شد
میلان و یوونتوس در مهمترین دیدار این هفته سری A در ورزشگاه سنسیرو به تساوی ۰-۰ رسیدند.
به گزارش ایلنا، یکشنبهشب هفته سیوچهارم سری آ با تساوی بدون گل در دیدار بزرگ بین میلان و یوونتوس به پایان رسید. در سنسیرو نه گلی به ثمر رسید و نه موقعیتهای زیادی ایجاد شد.
در نیمه اول، در دقیقه ۳۶، خفرن تورام گلزنی کرد، اما این گل به دلیل آفساید واضح در ارسال فرانسیسکو کونسیسائو مردود اعلام شد؛ بازیکنی که بعداً هم در تقابل تکبهتک با مایک مانیان مغلوب دروازهبان فرانسوی شد.
در نیمه دوم، این الکسیس سالماکرز بود که توپ را به تیر دروازه حریف کوبید. تعویضها (ورود نیکلاس فولکروگ و کریستوفر انکونکو برای آلگری، و کنان ییلدیز و دوشان ولاهوویچ برای اسپالتی) تأثیر تعیینکنندهای روی روند بازی نگذاشت، هرچند مهاجم صرب در وقتهای اضافه تا آستانه زدن گل پیروزی پیش رفت.
با این تساوی، روسونری به رده سوم جدول سقوط کرد و حالا ۶ امتیاز از رتبه پنجم (در اختیار کومو و رم) فاصله دارند؛ تیمهایی که همزمان تنها ۳ امتیاز با یوونتوس فاصله دارند. در فاصله چهار هفته تا پایان فصل، رقابت برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان از همیشه داغتر شده است.