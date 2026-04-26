خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اینتر یک قدم تا قهرمانی سری‌آ

کد خبر : 1778434
لینک کوتاه کپی شد.

اینتر می‌تواند یکشنبه آینده با پیروزی برابر پارما قهرمانی خود در سری‌آ را قطعی کند.

به گزارش ایلنا،  تیم فوتبال اینتر تنها یک پیروزی با قهرمانی در سری‌آ فاصله دارد. شاگردان کریستین کیوو در صورتی که یکشنبه آینده موفق شوند پارما را شکست دهند، پیش از پایان فصل عنوان قهرمانی لیگ ایتالیا را به نام خود ثبت خواهند کرد.

اینتر که فصل درخشانی را پشت سر گذاشته، اکنون در شرایطی قرار دارد که نتیجه دیدار پیش‌رو می‌تواند جشن قهرمانی را در سن‌سیرو رقم بزند. هواداران نراتزوری نیز امیدوارند تیمشان با کسب سه امتیاز این مسابقه، به سلطه رقیبان پایان داده و جام را زودتر از موعد بالای سر ببرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
کرمان خودرو
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید