اینتر یک قدم تا قهرمانی سریآ
کد خبر : 1778434
اینتر میتواند یکشنبه آینده با پیروزی برابر پارما قهرمانی خود در سریآ را قطعی کند.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال اینتر تنها یک پیروزی با قهرمانی در سریآ فاصله دارد. شاگردان کریستین کیوو در صورتی که یکشنبه آینده موفق شوند پارما را شکست دهند، پیش از پایان فصل عنوان قهرمانی لیگ ایتالیا را به نام خود ثبت خواهند کرد.
اینتر که فصل درخشانی را پشت سر گذاشته، اکنون در شرایطی قرار دارد که نتیجه دیدار پیشرو میتواند جشن قهرمانی را در سنسیرو رقم بزند. هواداران نراتزوری نیز امیدوارند تیمشان با کسب سه امتیاز این مسابقه، به سلطه رقیبان پایان داده و جام را زودتر از موعد بالای سر ببرد.