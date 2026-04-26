واکنش احساسی یامال به شادی گل خاص فرمین لوپز

به گزارش ایلنا، اگرچه پدیده نوجوان بارسلونا به دلیل مصدومیت همسترینگ ادامه رقابت‌های داخلی را از دست داده است، اما در شبی که کاتالان‌ها یک گام دیگر به قهرمانی لالیگا نزدیک شدند، حضور معنوی او در زمین کاملاً احساس می‌شد.

لامین یامال شاید از روی سکوها نظاره‌گر بازی بود، اما در جریان پیروزی ۲ بر صفر بارسلونا مقابل ختافه، همچنان نقل محافل بود. فرمین لوپز پس از باز کردن قفل دروازه شاگردان هانسی فلیک، بلافاصله شادی گل نمادین «۳۰۴» یامال را اجرا کرد تا این‌گونه به هم‌تیمی ۱۸ ساله خود که دوران نقاهت را سپری می‌کند، روحیه بدهد.

این بازیکن ۲۲ ساله پس از سوت پایان بازی، در توضیح این حرکت خود فاش کرد که به دلیل پیمودن مسیر آکادمی تا تیم اصلی در کنار یامال، این گل را به او تقدیم کرده است. او در این خصوص گفت: «من گل را به لامین تقدیم کردم چون ما با هم به تیم اصلی رسیدیم و برایم دردناک است که او دیگر نمی‌تواند در این فصل بازی کند.»

پاسخ یامال از حاشیه زمین

این پیام محبت‌آمیز به سرعت به مقصد رسید و یامال در شبکه‌های اجتماعی به این حرکت هم‌تیمی‌اش واکنش نشان داد. وینگر تکنیکی بارسا که در برنامه‌های تاکتیکی فلیک به بازیکنی کلیدی تبدیل شده است، در اینستاگرام پاسخ کوتاه اما پرقدرتی منتشر کرد و نوشت: «دوستت دارم برادر!»؛ لحظه‌ای که اتحاد و پیوند عمیق رختکن نیوکمپ را به تصویر کشید.

فصل برای یامال پس از آسیب‌دیدگی همسترینگ مقابل سلتاویگو به شکلی ناگهانی پایان یافت؛ دیداری که او با وجود احساس ناراحتی، گل پیروزی‌بخش تیمش را به ثمر رسانده بود. اگرچه او در هفته‌های پایانی غایب خواهد بود، اما هم‌تیمی‌هایش اجازه نمی‌دهند او در مسیر کسب جام، احساس تنهایی کند.

آخرین وضعیت مصدومیت از زبان فلیک

با وجود تلخی از دست دادن چنین استعداد نابی، هانسی فلیک تلاش کرد تا درباره وضعیت بلندمدت یامال اطمینان خاطر بدهد. سرمربی بارسا رویکردی محافظه‌کارانه را برای ریکاوری او در پیش گرفته تا آینده حرفه‌ای این بازیکن، به‌ویژه با توجه به مسابقات ملی در تابستان، به خطر نیفتد.

فلیک درباره این مصدومیت اظهار داشت: «این شرایط نه برای او راحت است و نه برای ما. باید آن را مدیریت کنیم. لامین از اولین مصدومیت عضلانی خود درس خواهد گرفت. او قطعاً برای جام جهانی آماده خواهد بود و قوی‌تر باز می‌گردد. او بعد از ضربه پنالتی چیزی حس کرد، اما جدی نبود و به همین خاطر تصمیم گرفتیم او ضربه را بزند. این اولین تجربه او از مصدومیت عضلانی بود و درک نشانه‌های آن در این سن آسان نیست. او چون بسیار جوان است، یاد خواهد گرفت. او پیش از این هم بازی‌هایی را در این فصل از دست داده بود که برای ما چندان بد نشد.»

انتظار می‌رود این ستاره نوجوان بین چهار تا شش هفته دور از میادین باشد که زمان کافی را برای پیوستن به تیم ملی اسپانیا جهت بازی افتتاحیه جام جهانی مقابل کیپ‌ورد در ۱۵ ژوئن، در اختیار او قرار می‌دهد.

بارسا در یک‌قدمی شکوه داخلی

پیروزی مقابل ختافه، بارسلونا را در موقعیتی مقتدرانه قرار داد و آن‌ها را در فاصله پنج هفته مانده به پایان رقابت‌ها، با ۱۱ امتیاز اختلاف در صدر جدول تثبیت کرد. اکنون تمرکز آبی‌اناری‌ها روی دیدار هفته آینده مقابل اوساسونا است تا با کسب پیروزی، قهرمانی خود در این فصل درخشان را قطعی کنند.

