زلزله جدید در داوری فوتبال ایتالیا
دادستانی میلان جانلوکا روکی، مسئول تعیین داوران سری آ و سری بی را به ظن «همدستی در تبانی ورزشی» تحت بررسی قرار داده است.
به گزارش ایلنا، فوتبال ایتالیا بار دیگر با یکی از حساسترین موضوعات خود روبهرو شده است؛ داوری. در کشوری که هر پرونده مرتبط با قضاوت مسابقات میتواند مانند جرقهای در انبار باروت عمل کند، این بار نام جانلوکا روکی، مسئول انتخاب داوران سری آ و سری بی، در مرکز یک تحقیق قضایی قرار گرفته است. دادستانی میلان او را به ظن «همدستی در تبانی ورزشی» تحت بررسی قرار داده؛ خبری که نخستینبار خبرگزاری آجی منتشر کرد و سپس بازتاب گستردهای در رسانههای ایتالیایی داشت.
روکی هرگونه تخلف را رد کرده و برای روشن شدن روند رسیدگی، خود را بهطور موقت از مسئولیتش کنار کشیده است. با این حال، ابعاد این پرونده میتواند به بحرانی جدی در ساختار مدیریتی فوتبال ایتالیا تبدیل شود. بخشی از تحقیقات به انتخاب داورانی اشاره دارد که گفته میشود برای اینتر «مطلوب» بودهاند؛ موضوعی که بلافاصله نگاهها را به سوی باشگاه نراتزوری چرخاند، هرچند هیچیک از اعضای این باشگاه احضار نشدهاند و اینتر رسماً متهم این پرونده نیست.
نکته متناقض ماجرا این است که مسابقات مورد بررسی نهتنها سودی برای اینتر نداشتند، بلکه به ضرر این تیم تمام شدند. روزنامه گاتزتا دلو اسپورت نیز به همین موضوع اشاره کرده و نوشته است اتفاقات بحثبرانگیز مربوط به دیدارهایی است که برای شاگردان سیمونه اینزاگی نتایج تلخی رقم زد. در فصل ۲۰۲۵-۲۰۲۴ که اینتر آن را بدون جام به پایان رساند، دو مسابقه اکنون در مرکز توجه قرار گرفتهاند: بولونیا–اینتر در ۲۰ آوریل ۲۰۲۵ و اینتر–میلان در ۲۳ آوریل ۲۰۲۵ در چارچوب دیدار برگشت نیمهنهایی جام حذفی ایتالیا.
نخستین ضربه در ورزشگاه دالآرا وارد شد؛ جایی که اینتر با نتیجه یک بر صفر مغلوب بولونیا شد. تکگل مسابقه را ریکاردو اورسولینی در وقتهای تلفشده با ضربه قیچیبرگردان به ثمر رساند؛ صحنهای که پس از یک ضربه دروازه شکل گرفت و از نگاه بازیکنان اینتر با موقعیت آفساید همراه بود. آن شکست ضربهای جدی به رؤیای قهرمانی اینتر در لیگ وارد کرد. داور مسابقه آندرهآ کلومبو بود؛ یکی از نامهایی که در تحقیقات مربوط به انتصابهای داوری مطرح شده است.
سه روز بعد، شهرآورد میلان برگزار شد؛ دیدار برگشت نیمهنهایی جام حذفی میان اینتر و میلان با قضاوت دانیله دووری، دیگر نام مطرح در این پرونده. برخی گزارشها حاکی از آن است که یکی از فرضیههای دادستانی این است که انتخاب او با هدف جلوگیری از حضورش در یک دیدار پایانی احتمالی انجام شده است. نتیجه اما برای اینتر بسیار تلخ بود: شکست سه بر صفر مقابل رقیب سنتی و خداحافظی با جام حذفی. در فاصله چهار روز، دو ناکامی سنگین رؤیای قهرمانی در لیگ و جام حذفی را از مسیر خارج کرد.
واکنش اینتر، بنا بر گزارش رسانهها، ترکیبی از شگفتی، احتیاط و ناراحتی بوده است. شگفتی از زمان مطرح شدن این پرونده، احتیاط به دلیل ادامه تحقیقات و ناراحتی از بازگشت برخی پروندههای قدیمی به صدر اخبار. یکی از این موارد به دیدار ژانویه ۲۰۲۴ مقابل ورونا مربوط میشود؛ جایی که الساندرو باستونی پس از برخورد با اوندری دودا جریمه شد. گفتوگوی داور و کمکداور ویدیویی در آن مسابقه—که جمله «سوت را بزن دیگر، تو را به خدا!» در آن شنیده میشد—اکنون دوباره مورد توجه قرار گرفته و بحثهای تازهای ایجاد کرده است.
دامنه تحقیقات تنها به اینتر محدود نمیشود. یکی از محورهای مهم بررسی، مسابقه اودینزه و پارما در اول مارس ۲۰۲۵ است؛ دیداری که در آن احتمال دخالت نادرست در روند بازبینی یک صحنه هند در سامانه داور ویدیویی مطرح شده است. گزارشها حاکی از آن است که کمکداور ویدیویی برای جلب توجه داوران به شیشه اتاق داوری ضربه زده و سپس توصیه بازبینی داده است. این بخش از پرونده شامل بررسی شهادت داور و ناظر کمکداور ویدیویی نیز میشود.
روکی با رد تمامی اتهامات تأکید کرده است که از موضع خود دفاع خواهد کرد و منتظر جلسه رسیدگی در ۳۰ آوریل است. کنارهگیری موقت او از مسئولیت انتخاب داوران، اگرچه با هدف کاهش فشار انجام شد، اما اهمیت و ابعاد نهادی این پرونده را بیش از پیش برجسته کرده است.
آغاز این ماجرا به شکایت دومنیکو روکا، کمکداور پیشین، بازمیگردد؛ نامهای که به بازگشایی رسمی پرونده انجامید. در این اسناد حتی به دیدار اینتر و رم در ۲۷ آوریل ۲۰۲۵ نیز اشاره شده است؛ مسابقهای که طبق ادعاها، از سامانه داور ویدیویی برای بررسی یک ضربه پنالتی احتمالی به سود اینتر استفاده نشد. از نگاه مسئولان اینتر، چنین مواردی با فرضیه «رفتار ترجیحی نظاممند» در تضاد است.
این پرونده ناخواسته مقایسههایی را با ماجرای نگریرا در فوتبال اسپانیا به وجود آورده است. هرچند تفاوتهای حقوقی میان دو پرونده وجود دارد، اما پیام مشترک آنها برای فوتبال اروپا روشن است: زمانی که تردید درباره داوری وارد میدان میشود، اعتماد عمومی به کل مسابقات آسیب میبیند.
در حال حاضر اینتر متهم رسمی پرونده نیست، اما نامش در متن این جنجال قرار گرفته است. مسابقاتی که گفته میشود برای این تیم «مطلوب» بودهاند، در عمل به شکست، حذف از جام و فروپاشی یک فصل انجامید. اکنون ادامه این نبرد نه در سنسیرو و دالآرا، بلکه در دفترهای دادستانی میلان رقم خواهد خورد؛ جایی که سرنوشت یکی از مهمترین چهرههای داوری ایتالیا مشخص میشود.