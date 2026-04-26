ادعای رسانه انگلیسی: فصل برای صلاح به پایان رسید
در حالی که لیورپول دیشب پیروزی مقابل کریستالپالاس را جشن میگرفت، مصدومیت نابهنگام محمد صلاح و خروج او از زمین با چهرهای برافروخته، کام هواداران این تیم را تلخ کرد.
به گزارش ایلنا، در جریان تقابل دیشب لیورپول مقابل کریستالپالاس، در حالی که شاگردان آرنه اسلوت با دو گل از حریف خود پیش بودند، محمد صلاح به دلیل احساس درد شدید در پای چپ روی زمین افتاد. برای فوقستاره مصری، این فصل یکی از پرفرازونشیبترین دوران بازیگریاش بوده و حالا این مصدومیت میتواند پایانبندی این فصل را برای او به یک تراژدی تبدیل کند.
شبکه «اسکای اسپورت» در گزارشی مدعی شده است که صلاح از ناحیه همسترینگ دچار آسیبدیده شده و به احتمال فراوان باقیمانده مسابقات این فصل را از دست خواهد داد؛ خبری که برای قرمزهای آنفیلد که فصل دشواری را پشت سر گذاشتهاند، به مثابه آب سردی بر پیکر تیم است.
امیدواری برای حضور در جام جهانی
با وجود نگرانیهای شدیدی که برای هواداران لیورپول ایجاد شده، به نظر میرسد «فرعون مصری» برای حضور در بزرگترین رویداد فوتبالی سال مشکلی نخواهد داشت. ابراهیم حسن، مدیر تیم ملی مصر، در گفتوگویی ضمن تایید نوع مصدومیت او، بارقههای امید را در دل هواداران تیم ملی این کشور روشن کرد.
ابراهیم حسن در این خصوص اظهار داشت:"مصدومیت محمد صلاح، پارگی همسترینگ است و او تقریباً چهار هفته زمان نیاز دارد تا به تمرینات عادی برگردد. این به این معنی است که این بازیکن آماده شرکت در اردوی تیم ملی مصر و رقابتهای جام جهانی خواهد بود."
با این اوصاف، اگرچه فصل برای صلاح در سطح باشگاهی با یک مصدومیت تلخ رو به اتمام است، اما او زمان کافی در اختیار دارد تا با طی کردن دوران نقاهت، خود را به ترکیب تیم ملی کشورش برای رقابتهای جام جهانی برساند.