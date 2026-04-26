شلیک تماشایی گونزالس و جادوی دوکو فرشته نجات پپ شدند

به گزارش ایلنا، پس از نیمه‌ اولی که آرامش آن باعث شد دو هوادار سیتی مقابل دوربین‌های تلویزیونی به خواب بروند، این مسابقه ناگهان به اوج هیجان رسید؛ جایی که شاگردان پپ گواردیولا کنترل میدان را در دست گرفتند و برای باز کردن دروازه حریف به هر دری زدند. با این حال، بعد از فرصت‌سوزی‌های عمر مرموش و ساوینیوی تعویضی، این ساوتهمپتون بود که در دقیقه ۷۹ با شوت کات‌دار و تماشایی ازاز، بازیکن ملی‌پوش ایرلندی، همه را شوکه کرد و پیش افتاد.

شادی قدیس‌ها تنها سه دقیقه دوام داشت؛ چرا که دوکو که از زمان ورودش به زمین مدام خط دفاعی حریف را آزار می‌داد، با یک حرکت عرضی ضربه‌ای را روانه دروازه کرد که پس از برخورد به جیمز بری، مدافع حریف، در گوشه پایین دروازه آرام گرفت.

ساوتهمپتون با شلیک سنگین کوریو ماتسوکی به این گل پاسخ داد، اما جیمز ترافورد با نوک انگشتان توپ را به کرنر فرستاد و لحظاتی بعد، گونزالس با شوتی دقیق، سیتی را راهی فینال کرد.

دروازه‌بان و دفاع

جیمز ترافورد (۷/۱۰): کار زیادی برای انجام دادن نداشت و روی گل مهارناپذیر ازاز هم واقعاً کاری از دستش برنمی‌آمد. او بلافاصله بعد از گل تساوی، با یک واکنش عالی مانع گلزنی ماتسوکی شد.

ماتئوس نونس (۶/۱۰): نمایش محکمی داشت و با وجود مصدومیت جزئی، به بازی ادامه داد.

جان استونز (۷/۱۰): با توجه به دوری طولانی‌مدت از میادین، در مسابقه‌ای که شاید آخرین حضورش با پیراهن سیتی در ومبلی باشد، عملکردی چشمگیر ارائه داد.

ناتان آکه (۶/۱۰): بازیکن دیگری که در یکی از آخرین بازی‌های احتمالی‌اش برای سیتی، با اقتدار در زمین ظاهر شد.

رایان آیت نوری (۵/۱۰): پیش از آنکه گواردیولا او را با او رایلی تعویض کند، در نفوذها چندان موفق نبود.

خط میانی

نیکو گونزالس (۷/۱۰): به مرور در جریان بازی جا افتاد و در نهایت با شلیکی مهارنشدنی، گلی در حد و اندازه یک مسابقه فینال به ثمر رساند.

تیجانی ریندرز (۶/۱۰): او هم از فرصت به‌دست‌آمده به خوبی استفاده نکرد. در نیمه اول توپ را به تیرک زد که البته در موقعیت آفساید بود.

متئو کواچیچ (۶/۱۰): پیش از آنکه به همراه فودن تعویض شود، طراح چند صحنه هجومی زیبا برای تیمش بود.

خط حمله

فیل فودن (۵/۱۰): در اولین حضور فیکس خود از اوایل ماه مارس، نتوانست خطر خاصی ایجاد کند و در دقیقه ۵۸ از بازی بیرون کشیده شد.

عمر مرموش (۶/۱۰): پس از پنالتی از دست رفته در فینال سال قبل، یک شب ناامیدکننده دیگر را در ومبلی پشت سر گذاشت. لحظات خوبی داشت اما هر بار که تله آفساید را می‌شکست، در ضربه نهایی یا پاس آخر اشتباه می‌کرد.

رایان شرقی (۶/۱۰): تا قبل از ورود دوکو، خطرناک‌ترین مهره سیتی بود، هرچند از دست دادن توپ توسط او منجر به گل ساوتهمپتون شد.

تعویضی‌ها و سرمربی

جرمی دوکو (۸/۱۰): با ورودش قدرت تهاجم تیم را بالا برد و با وجود خوش‌شانسی در گل تساوی، پاداش تلاش‌هایش را گرفت. او پاس گل گونزالس را هم ارسال کرد.

ساوینیو (۶/۱۰): تلاشش قابل تحسین بود اما باید از دو موقعیت خود بهتر استفاده می‌کرد.

ارلینگ هالند (۵/۱۰): پس از جانشینی مرموش، به ندرت با توپ تماسی داشت.

نیکو او رایلی (۶/۱۰): با ورود به جای آیت نوری، به فشار حملات سیتی اضافه کرد.

برناردو سیلوا (بدون نمره): در پنج دقیقه پایانی وارد زمین شد.

پپ گواردیولا (۶/۱۰): با تغییرات گسترده در ترکیب ریسک بزرگی کرد که نزدیک بود به قیمت حذف تمام شود، اما تعویض‌های هوشمندانه او در نهایت سیتی را نجات داد.

