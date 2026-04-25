جشن قهرمانی احتمالی الاهلی با کاروان سه اتوبوسی
کد خبر : 1777904
رسانه عربستانی «الریاضیه» گزارش داد باشگاه الاهلی عربستان در صورت کسب عنوان قهرمانی، بلافاصله پس از پایان مسابقه جشن ویژهای برگزار خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، در صورت پیروزی الاهلی و قطعی شدن قهرمانی، کاروانی متشکل از سه اتوبوس برای برگزاری جشن و رژه قهرمانی در نظر گرفته شده است تا بازیکنان، کادر فنی و اعضای باشگاه همراه با هواداران این موفقیت را جشن بگیرند.
طبق اعلام این رسانه، برنامهریزیهای لازم از پیش انجام شده و تنها نتیجه بازی فینال لیگ نخبگان مقابل ماچیدا ژاپن، اجرای این مراسم را مشخص خواهد کرد.