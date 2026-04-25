خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جشن قهرمانی احتمالی الاهلی با کاروان سه اتوبوسی

جشن قهرمانی احتمالی الاهلی با کاروان سه اتوبوسی
کد خبر : 1777904
لینک کوتاه کپی شد.

رسانه عربستانی «الریاضیه» گزارش داد باشگاه الاهلی عربستان در صورت کسب عنوان قهرمانی، بلافاصله پس از پایان مسابقه جشن ویژه‌ای برگزار خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، در صورت پیروزی الاهلی و قطعی شدن قهرمانی، کاروانی متشکل از سه اتوبوس برای برگزاری جشن و رژه قهرمانی در نظر گرفته شده است تا بازیکنان، کادر فنی و اعضای باشگاه همراه با هواداران این موفقیت را جشن بگیرند.

طبق اعلام این رسانه، برنامه‌ریزی‌های لازم از پیش انجام شده و تنها نتیجه بازی فینال لیگ نخبگان مقابل ماچیدا ژاپن، اجرای این مراسم را مشخص خواهد کرد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
کرمان خودرو
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید